Китайские низкобюджетные туроператоры сохранили место на рынке Китай – основной поставщик туристов на Пхукете, но качество турпотока по-прежнему вызывает сомнения. 18 Июня 2017 15:00:00 Туристы из Китая на Пхукете. Фото: Марк Ноулс Начатая в прошлом году кампания по борьбе с низкобюджетными турами (известными как zero-dollar tours) принесла определенные результаты, однако полностью проблему безденежного турпотока из Китая не решила. С соответствующим заявлением выступили Ассоциация туристических агентов Таиланда (АТТА) и Ассоциация профессиональных туристических гидов Таиланда (PTGAT). Оба отраслевых объединения отметили, что они по-прежнему наблюдают продажу туров по заниженным ценам. Это, в частности, практикуют более 100 онлайновых агентств путешествий, базирующихся в Китае. «Некоторые игроки по-прежнему нарушают соглашение двух стран по борьбе с zero-dollar tours. Эта недобросоветсная деятельность может причинить значительный ущерб имиджу Таиланда», – заявил президент АТТА Вичит Пракобгосон, слова которого приводит Bangkok Post. По словам господина Пракобгосона, клиентам в Китае все еще предлагаются пакетные туры в Таиланд по ценам ниже установленного минимума в 1000 бат на человека в день. «Туроператоры продают дешевые путевки, а потом добирают по 9-10 тыс. бат с каждого отдыхающего во время его нахождения в Таиланде. Можно ожидать, что многие китайские туристы станут жертвами недобросоветского отношения и рискуют быть брошенными [своими гидам] если откажутся оплачивать дорогостоящие дополнительные предложения на отдыхе», – добавил он, имея в виду распространенную практику, когда гид отказывается работать со своей группой, если туристы не соглашаются на навязываемые им услуги. Недавно такой случай произошел с группой китайских туристов в провинции Пханг-Нга, где гид потребовал от туристов доплаты за экскурсию, а после отказа просто бросил их в автобусе на обочине дороги и поехал домой. Президент ассоциации гидов PTGAT также подтвердил, что дешевые туры в Таиланд по-прежнему доступны, при этом на долю организованных пакетных предложений приходится около половины всех посещений Таиланда китайцами. «Можно ожидать, что еще больше туристов станут жертвами [подобного поведения гидов] в пиковые для китайского рынка периоды: в китайский Новый год (конец января – начало февраля) и праздники в честь Дня образования КНР в октябре, известные как Золотая неделя. Но если мы сможем предотвратить продажу безденежных туров, то большой проблемы не будет», – заявил президент ассоциации Вирот Ситапрасертнанд. «АТТА хочет, чтобы правительство было в курсе возобновления продажи zero-dollar tours», – солидарен с коллегой Вичит Пракобгосон. Стоит отметить, что в Туристическом управлении Таиланда (ТАТ) о проблеме уже знают. Возобновление продажи zero-dollar tours в ТАТ связывают с тем, что после начала кампании продавцы низкобюджетных путевок переключились с группового туризма на индивидуальных путешественников (FIT). Сейчас ведомство планирует серию роуд-шоу в Шанхае, Пекине и Гуанчжоу, где тайские и китайские онлайн-операторы должны обсудить способы решения проблемы. Тайскую сторону в этом процессе представляет Клуб онлайн-туризма (Online Tourism Club Thailand), созданный специально для того, чтобы контролировать продажу дешевых пакетных туров из Китая в Таиланд. «Предыдущие меры были успешными в плане защиты организованных групп туристов, но сейчас целевой аудиторией низкобюджетных операторов является сегмент FIT. В рамках усилий по решению этой проблемы в декабре 2016 года была проведена встреча с игроками тайского туристического рынка, результатом которой стало создание Клуба онлайн-туризма», – объяснили в ТАТ. Этот клуб, состоящий из 44 туроператоров и других игроков туристического рынка, совместно с ТАТ и другими агентствами должен целенаправленно препятствовать продаже безденежных туров именно индивидуальным путешественникам. «Некоторые из онлайновых агентств путешествий больше заинтересованы в увеличении трафика на свои сайты и расширении клиентских баз данных, нежели в организации запоминающегося отдыха для туристов, планирующих поездку в Таиланд», – заявил глава клуба Нипон Бунмасуваран. «Предлагая столь низкие цены, они подрывают отрасль нечестной конкуренцией. И сейчас нам нужно взяться за непорядочных игроков, нацелившихся на самостоятельных путешественников», – добавил он. Реализацией кампании против продавцов низкобюджетных путевок должны заняться все пять офисов ТАТ в Китае. Также инициативы Клуба онлайн-туризма должны быть представлены на отраслевой ярмарке Thailand Travel Mart Plus 2017. Напомним, за первые четыре месяца этого года Таиланд принял 12 млн гостей из-за рубежа, которые потратили 620 млрд бат. На Китай в турпотоке пришлось 3,2 млн человек, а в выручке – 161 млрд бат.