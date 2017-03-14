Китай призвал тайских партнеров защитить своих туристов на Пхукете

Частые инциденты с китайскими туристами на Пхукете и Краби беспокоят официальных представителей Пекина.

14 Марта 2017 14:55:17

Спасатели оказыают помощь китайскому туристу. Фото: The Phuket News

Как стало известно «Новостям Пхукета», в четверг, 9 марта, на острове состоялась закрытая встреча, посвященная обеспечению безопасности туристов из Китая во время посещения Пхукета и Краби (к этой провинции относятся острова Пхи-Пхи).

И тайская, и китайская стороны были представлены на встрече серьезными делегациями, хотя первая и не отличалась многочисленностью. Со стороны КНР на мероприятии присутствовал генеральный консул Чжоу Хайчэн (провинция Сонкгхла) и директор бангкокского офиса Национального агентства по туризму Китая Чжан Синьхун (Бангкок).

С тайской стороны на встрече присутствовали несколько полицейских генералов, в том числе глава полиции по 8 региону генерал-майор Чайодхом Джиндавирот, шеф полиции Пхукета генерал-майор Тирапхон Тхипджарон и шеф полиции Краби генерал-майор Воравит Пханпрунг.

Также участие в совещании приняли представители туристической полиции по 5 региону, пхукетских офисов Минтуризма и Минтранса и еще ряда официальных организаций общим числом в 15 ведомств. Представители некоторых туристических агентств на встречу также были приглашены.

Сперва генеральный консул Чжоу Хайчэн поблагодарил правоохранителей Пхукета и Краби за службу и высказал слова признательности властям двух провинций за усилия по развитию тайско-китайского сотрудничества и защиту туристов. Затем консул Хайчэн указал, что количество отдыхающих из Китая стремительно растет, ввиду чего все более важным становится обеспечение их безопасности, в особенности, на автомобильном транспорте и на воде.

«Мы надеемся, что тайские официальные лица усилят контроль за безопасностью на воде, к примеру, во время снорклинга, и займутся улучшением инфраструктуры, необходимой для должной безопасности китайских туристов», – заявил господин Хайчэн.

Затем слово было передано тайской стороне, представители которой заверили господ Хайчэна и Синьхуна в том, что уже сейчас серьезно относятся к обозначенному вопросу. В частности, шефы полиции Пхукета и Краби заявили о важности контроля за туристическими агентствами и транспортными компаниям, а заодно борьбы с такими вещами как вождение в пьяном виде и без прав, плюс «усилий, направленных на снижение числа гибели китайских туристов в дорожных авариях или в результате несчастных случаев на воде».

«Правительство Таиланда приглашает китайских туристов путешествовать по югу Таиланда и уделяет большое внимание безопасности их жизней и сохранности имущества», – добавил глава полиции по 8 региону генерал Чайодхом. По его словам, во время недавнего визита на Пхукет министр туризма Кобкарн Ваттанаврангкун и вице-премьер Тханасак Патимапрагом отдали распоряжение принять меры по широкому кругу аспектов, касающихся улучшения туристических условий в регионе.

Китайская сторона не стала выдвигать каких-либо претензий и рассуждать о том, насколько часто именно туристы из Китая погибают или получают травмы в ходе различных происшествий на Пхукете. А на сайте консульства в Сонгкхла позже появилось заявлением дипломатов, в котором говорится, что «участники встречи обменялись взглядами и достигли важного консенсуса по вопросам об ускорении строительства туристической инфраструктуры; увеличения числа табличек-указателей на китайском языке в аэропортах, на пирсах и у туристических достопримечательностей; укрепления служб спасения на пляжах и в других местах на Пхукете и Самуи».

«Соответствующие ведомства продолжат тесно работать над укреплением сотрудничества по повышению безопасности и улучшению условий для туристов», – говорится в заявлении на сайте консульства.

Вэньхуй Чжон