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Китаец обвинил в аварии перебегавшую дорогу кошку

Автомобиль с гражданином Китая за рулем врезался в мачту электропередач на обочине Thepkrasattri Rd. в ночь на 20 июня.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Июня 2017 12:35:45

Авария произошла в районе храма Tha Reua Shrine около 02:00 часов ночи. Прибывшие по вызову полицейские и спасатели обнаружили четырехдверный пикап, вылетевший с проезжей части и врезавшийся в столб боковой частью корпуса. Удар пришелся на водительскую дверь и находящую за ней пассажирскую.

В момент аварии в салоне пикапа находился один человек, 31-летний гражданин Китая Сюй Чжуннэн. В результате ДТП мужчина получил травму головы и был доставлен в Thalang Hospital для оказания медицинской помощи.

Водитель рассказал полицейским, что он направлялся в аэропорт, чтобы встретить прилетевших на Пхукет знакомых, но в районе храма Thepkrasattri Rd. на дорогу перед его машиной выбежала кошка. Сюй Чжуннэн, по его собственным словам, вывернул руль, чтобы не сбить животное, в результате чего пикап вылетел с проезжей части и врезался в столб.

Капитан полиции Чатри Чувичен, сообщивший журналистам подробности ДТП, не уточнил, был ли водитель проверен тест на алкоголь и намеревается ли полиция проверить соблюдение китайцем скоростного режима.
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