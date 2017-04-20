Кирилл Барский: «Русской мафии в Таиланде нет»

Посол России в Таиланде рассказал Bangkok Post о сотрудничестве двух стран в сфере безопасности.

24 Апреля 2017 10:35:12

Посол России в Таиланде Кирилл Барский. Фото: Pornprom Satrabhaya / Bangkok Post

Посольство России в Таиланде высоко оценивает сотрудничество между правоохранительными органами двух стран в области с преступностью. Соответствующее заявление в интервью Bangkok Post сделал посол РФ в Таиланде Кирилл Барский.

«Я с гордостью могу заявить, что наша работа с Королевской полицией Таиланда стала самым успешным примером сотрудничества в последние годы», – заявил Барский.

«Мы бок о бок боремся с организованной преступностью и наркотрафиком. В апреле 2014 года мы подписали меморандум о взаимопонимании и начали плотное сотрудничество в таких сферах как борьба с компьютерными преступлениями и кибер-терроризмом», – добавил он.

Интервью с российским послом было опубликовано 17 апреля, через две недели после того, как полиция Таиланда сообщила о задержании на Пхукете россиянина Сергея Шувалова, разыскивавшегося российской полицией по делу о мошенничестве. При этом неделей ранее в Паттайе были задержаны еще четверо россиян, находившихся в розыске. В беседе с Bangkok Post господин Барский подчеркнул, что это не основание для спекуляций о «русской мафии» в Таиланде.

«Я работаю здесь уже два с половиной года, довольно хорошо знаю местное сообщество и могу заверить вас, что такого явления как «русская мафия» в Таиланде нет. Есть, к сожалению, граждане России, которые считают Таиланд безопасным местом, где можно скрыться от ответственности за преступления, совершенные в России», – заявил господин Барский, добавив, что некоторые криминальные элементы действительно «переместили свою противозаконную деятельность из России в Таиланд, особенно если речь идет о лицах, причастных к наркотикам».

«Иногда они работают организованными группами», – добавил он.

Говоря об успехах тайско-российского сотрудничества в области борьбы с международной преступностью, Кирилл Барский отметил, что за последние три года тайская полиция задержала более 30 россиян, разыскивавшихся за те или иные преступления на родине.

В интервью Bangkok Post господин Барский отдельно коснулся проблемы борьбы с терроризмом: как внутри России, так и на международном уровне.

«Мы считаем, что терроризм – это крупнейшаяугроза», – заявил господин Барский, подчеркнув, что Россия ведет борьбу со всеми аспектами проблемы, включая «насильственные акты, идеологический экстремизм, финансовую поддержку терроризма, другую противоправную деятельность, спонсирующию терроризм, такую как наркоторговля, торговля людьми, организованная преступность».

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