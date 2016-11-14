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Kata Rocks Superyacht Rendezvous

Дата/Время начала: 10 Декабря 2016 08:00:00 - 10 Декабря 2016 18:00:00

С 10 по 12 декабря 2016 года владельцы супер-яхт, компании-партнеры и представители изданий luxury-сегмента соберутся на Пхукете для участия в Kata Rocks Superyacht Rendezvous (KRSR). Мероприятие пройдет при поддержке Infinite Luxury и Kata Rocks, которые предоставят участникам возможность в течение насладиться общением в расслабленной обстановке. Вход на рандеву только по приглашения, мероприятие открыто для парусных и моторных яхт более 24 метров в длину. Подробнее на: katarockssuperyachtrendezvous.com. Газета The Phuket News и радиостанция Live89.5 являются спонсорами события.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Kata Rocks
Адрес : Kata Rocks
Веб-сайт : www.katarockssuperyachtrendezvous.com
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Расположение

 

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