Kata Rocks Superyacht Rendezvous Дата/Время начала: 10 Декабря 2016 08:00:00 - 10 Декабря 2016 18:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье С 10 по 12 декабря 2016 года владельцы супер-яхт, компании-партнеры и представители изданий luxury-сегмента соберутся на Пхукете для участия в Kata Rocks Superyacht Rendezvous (KRSR). Мероприятие пройдет при поддержке Infinite Luxury и Kata Rocks, которые предоставят участникам возможность в течение насладиться общением в расслабленной обстановке. Вход на рандеву только по приглашения, мероприятие открыто для парусных и моторных яхт более 24 метров в длину. Подробнее на: katarockssuperyachtrendezvous.com. Газета The Phuket News и радиостанция Live89.5 являются спонсорами события. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Kata Rocks Адрес : Kata Rocks Веб-сайт : www.katarockssuperyachtrendezvous.com Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт