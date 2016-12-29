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Kata Rocks провела первое Superyacht Rendezvous под собственным брендом

Первое яхтенное рандеву под брендом Kata Rocks на Пхукете – Kata Rocks Superyacht Rendezvous (KRSR) – состоялось на острове в начале декабря, и, судя по отзывам участников мероприятие удалось.

Новости Пхукета

29 Декабря 2016 14:52:48

Фото: Kata Rocks Superyacht Rendezvous.
Фото: Kata Rocks Superyacht Rendezvous.

«Организаторы Kata Rocks Superyacht Rendezvous 2016 превзошли все наши ожидания. Вечера в Kata Rocks были очень энергичными и с правильным подбором участников, а ужин для владельцев супер-яхт получился запоминающимся. Открытие круизного сезона 2017 не могло бы быть лучше. С появление KRSR Пхукет стал по настоящему первым яхтенным направлением всей Азии», – заявил после рандеву коммерческий директор Feadship Бас Недерпельт.

Всего у западного побережья Пхукета встали на якорь 15 супер-яхт мирового класса, включая 93-метровую Lauren L, Pershing 92, Zeelander Z44 и другие. Количество участников вечеринок и социальных мероприятий составило около 250 человек, преимущественно первых лиц яхтенной отрасли, владельцев элитных лодок, представителей отраслевой прессы.

Рандеву открылось приветственным коктейлем на закате под живое выступление тайского коллектива поп-оперы Fivera. На следующий день весь флот покинул Ката и направился в сторону Сурина, где гостей ждало пляжное барбекю, а вечером – прием и ужин для владельцев супер-яхт, организованный Feadship. На этом ужине среди прочего было проведен благотворительный аукцион. Выставленная на торги картина местного художника Ватчарина Роднита ушла с молотка за 150 тыс. бат, и эти деньги будут переданы Phuket Youth Sailing Club, работающему с пхукетской молодежью.

В финальный день рандеву часть гостей отправилась в море, чтобы опробовать в деле несколько из яхт собравшегося на Пхукете флота, включая индонезийский парусник Dunia Baru, современную Princess 77, классическую шхуну Dallinghoo или 34-метровый Ocean Runner. Другие же остались на берегу, чтобы пообщаться с представителями престижных яхтенных журналов и провести деловые встречи в частном порядке. Кроме того, для желающих был организован круиз на роскошной супер-яхте Northern Sun, предоставленной Burgess.

«Выступить партнером первого Kata Rocks Superyacht Rendezvous было настоящей привилегией для меня. Я убежден, что KRSR утвердила себя в статусе самого престижного мероприятия, посвященного супер-яхтам в Азии, и по-настоящему заявило о начале круизного сезона в Таиланде», – заявил основатель и управляющий директор Seal Superyachts Адам Фрост.

Оргкомитет KSRS уже подтвердил, что следующее рандеву состоится 8-10 декабря 2017 года. Подробнее на Kata Rocks Superyacht Rendezvous.

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