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Kata Rocks приоткрывает детали программы KRSR

Kata Rocks Superyacht Rendezvous пройдет в курортном комплексе Kata Rocks с 10 по 12 декабря.

Материал партнеров

17 Ноября 2016 12:54:53

Фото: Infinite Luxury
Фото: Infinite Luxury

Cписок участников дебютного рандеву супер-яхт под брендом Kata Rocks пополнился голландской верфью Feadship Royal Dutch Shipyards, сообщили организаторы мероприятия. Одновременно с этим стали известны подробности программы рандеву, акцент в ходе которого будет сделан на социальной стороне яхтенного бизнеса.

Дебютное Kata Rocks Superyacht Rendezvous (KRSR) пройдет на Пхукете с 10 по 12 декабря 2016 года. Мероприятие открыто для парусных и моторных яхт длиной от 24 метров, постоянно базирующихся на Пхукете и находящихся здесь с визитом. Стремясь собрать людей одного круга в комфортной обстановке, организаторы рандеву готовят тщательно продуманный список гостей, состоящий из владельцев супер-яхт и вилл в комплексе Kata Rocks, профессионалов яхтенной отрасли, а также представителей влиятельных международных и региональных СМИ lifestyle-сегмента. Мероприятие продлится три дня, участие доступно по приглашениям.

«Нам было приятно получить позитивные отзывы и поддержку во всем, что касается Kata Rocks Superyacht Rendezvous, от яхтенной отрасли и luxury-прессы. Kata Rocks часто называют «первым в мире курортом, вдохновленным супер-яхтами», и KRSR продолжит укреплять ассоциацию с яхтенной отраслью», – заявил генеральный директор Kata Rocks и Infinite Luxury Ричард Поуп.

Infinite Luxury выступит спонсором мероприятия, а местом проведения станет курортный комплекс Kata Rocks, который недавно добавил в копилку титулов место среди 25 лучших отелей Юго-Восточной Азии на престижной премии Conde Nast Travelers 2016 Readers’ Choice Awards. Назначенное на начало декабря рандеву ознаменует старт сезона люксовых чартеров на Пхукете и предоставит владельцам супер-яхт возможность показать свои лучшие суда в самый горячий момент.

Среди яхтенных партнеров мероприятия значатся самые громкие имена, включая (но не ограничиваясь) Burgess, Benetti, Northrop & Johnson, Edmiston, Princess Yachts Southeast Asia, Bristol Charter, Simpson Marine, PMYA Asia Yachting, Seal Superyachts, Yacht Solutions, Hemisphere Crew Solutions Monaco, 77 Design и многие другие, о которых будет объявлено позже. Газета The Phuket News выступает медиа-партнером KRSR.

Кроме того, свое участие в мероприятии подтвердила верфь Feadship Royal Dutch Shipyards, основанная в 1849 году. Во второй день рандеву Feadship Royal Dutch Shipyards проведет ужин для владельцев яхт, «привнеся на мероприятие историю, высокий класс и неразрывно связанное с именем верфи непреклонное стремление к совершенству».

В программе рандеву значится приветственный прием на борту супер-яхты плюс круиз в составе флота к одному из небольших островков, где для гостей будет организовано пляжное барбекю. Также участников ждет коктейль на закате и демонстрация «игрушек для больших малчиков» на воде, а затем – упомянутый выше Feadship Owners Dinner, эксклюзивный ужин Infinite Luxury в Sky Villa Penthouse комплекса Kata Rocks. Финалом же трехдневного рандеву станет вечеринка в честь начала чартерного сезона – Kata Rocks Charter Season Opening Party.

Маркетинговый директор Infinite Luxury Майкл Нурбатлиан отмечает, что мероприятие откроет «совсем другой уровень возможностей и новую разновидность эксклюзивности владельцам супер-яхт и чартерным брокерам», которые смогут представить свои лодки ведущим СМИ, пишущим о яхтах и стильной жизни. По его словам, «гостей ждет первоклассная программа и гостеприимство высочайшего уровня».

KRSR – часть серии яхтенных мероприятий на Пхукете, которые откроются Королевской регатой (3-10 декабря), продолжатся первым Kata Rocks Superyacht Rendezvous (10-12 декабря) и достигнут кульминации на Thailand Yacht Show.

За новостями от организаторов можно следить на сайте www.katarockssuperyachtrendezvous.com. Зарегистрироваться в качестве участников владельцы супер-яхт могут по электронной почте [email protected] (Майкл Нурбатлиан).

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