Kata Rocks готовит яхтенное рандеву 2017

Отельный комплекс Kata Rocks проведет очередную ежегодную встречу владельцев супер-яхт Kata Rocks Superyacht Rendezvous в декабре этого года, и целый ряд именитых игроков отрасли уже подтвердили свое участие, сообщает в пресс-релизе Kata Rocks.

13 Августа 2017 13:00:00

Фото: Kata Rocks Superyacht Rendezvous

В частности, к рандеву, которое пройдет, 8-10 декабря снова присоединится верфь Feadship, которая выступит ко-спонсором мероприятия и организует эксклюзивный ужин для владельцев супер-яхт.

Также участие подтвердило издательство Boat International Media, которое проведет коктейльный прием в рамках рандеву. Кроме того, к программа будет включать дегустацию игристых вин от Lee Marine и пляжное барбекю от The Surin Phuket. К настоящему моменту в списке участников уже значатся Burgess, Hemisphere Monaco, Northrop & Johnson, Bristol Charter, Benetti, Princess и Seal Superyachts.

В прошлом году рандеву собрало 17 супер-яхт, включая 93-метровую Lauren L и 51-метровую Northern Sun. Организаторы говорят, что в этом году лодок будет больше, но конкретных цифр не называют.