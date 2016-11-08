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Kata Group нацелилась на китайских молодоженов

Kata Group Resort Thailand и китайская Travel Wedding (Beijing) Co Ltd подписали соглашение о взаимопонимании в области продвижения Таиланда на свадебном рынке Китая.

Новости Пхукета

9 Ноября 2016 11:51:31

Глава Kata Group Прамукписит Ачариячай и президент Travel Wedding (Beijing) Чжан Сихуа в Kata Beach Resort & Spa на Пхукете. Фото: Сутича Сирират.
Глава Kata Group Прамукписит Ачариячай и президент Travel Wedding (Beijing) Чжан Сихуа в Kata Beach Resort & Spa на Пхукете. Фото: Сутича Сирират.

По словам президента Kata Group Прамукписита Ачариячая, отельная группа намерена в течение трех ближайших лет привлечь в Таиланд 2000 пар молодоженов из КНР. В это число также включены те пары, которые намерены непосредственно сыграть свадьбу на территории Королевства или провести медовый месяц на курортах провинций Пхукет, Пханг-Нга и Краби, где представлена Kata Group (включая бренд Beyond Resort).

Подписание меморандума о взаимопонимании состоялось в конце октября в Kata Beach Resort & Spa, флагманском отеле Kata Group на Пхукете. Китайскую сторону на церемонии представлял президент Travel Wedding (Beijing) Чжан Сихуа, также участие в мероприятии приняла директор офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) на Пхукете Анома Вонгъяй, глава китайской дипмиссии на Пхукете и старший административный сотрудник (палад) провинции Тхаворнват Конгкэу. Таким образом инициатива Kata Group была признана целым рядом официальных организаций, отвечающих за направление туристического развития провинции.

«Наша цель – организовать свадебные торжества для 2000 пар в течение трех лет. Будем надеяться, что это поспособствует росту свадебного туризма в будущем. Прямо сейчас наша целевая аудитория – китайцы. Этот сегмент являеся в настоящий момент крупнейшим на туристическом рынке Таиланда и продолжает расти», – пояснил Прамукписит Ачариячай.

Он пояснил, что в ходе кампании будут продвигаться три туристических направления: Пхукет, Пханг-Нга и Краби. Китайским туристам будут предлагается такие нишевые продукты, как, к примеру, «медовый месяц на пляже».

«Портфолио будет состоять из 36 пакетных предложений, охватывающих такие аспекты, как сама свадьба, медовый месяц, предсвадебные и семейные фотосеты. Совместно с китайскими партнерами мы разработаем маркетинговую стратегию, которая должна сделать наши продукты широко узнаваемыми в Китае и предоставить клиентам легкий доступ к ним», – добавил Прамукписит Ачариячай на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании.

Говоря о перспективах, господин Ачариячай подчеркнул, что «китайский туристический рынок является крупнейшим в мире и продолжает демонстрировать стабильный и динамичный рост».

«Kata Group гордится работать вместе с Travel Wedding и мы с нетерпением ждем возможности узнать нашего клиента лучше. Нам нужны знания из первых рук о потребительских привычках китайцев, чтобы представить правильную продукцию и услуги, которых их удовлетворят», – заявил глава и основатель Kata Group.

В настоящий момент население Китая уже превысило 1,3 млрд человек. И как отметил президент Travel Wedding (Beijing) Чжан Сихуа, ежегодно в стране заключают браки около 10 млн пар.

«Наша свадебная отрасль оценивается примерно в 1,5 млрд юаней (примерно 7,74 млрд бат), что составляет 2,7% ВВП страны. Более 5 млн пар ежегодно проводят медовый месяц за пределами Китая или посещают другие государства, чтобы сделать свадебный фотосет», – привел данные Чжан Сихуа.

«Пхукет располагает самыми прекрасными пляжами в Азии и очарование острова хорошо известно туристам со всего мира. Это как раз то место, куда хотят молодожены», – добавил он.

По словам господина Сихуа, спрос на свадебные путешествия в Китае сейчас демонстрирует рост ввиду увеличения доходов населения страны.

«Более того, отрасли оказывает поддержку развитие базовой инфраструктуры на курортных направлениях по всему миру и динамичный рост авиаперевозок. Все эти факторы вносят свой вклад в изменение свадебных традиций. Сегодня молодожены могут выбрать тот тип свадьбы, предсвадебных активностей и медового месяца, которые подходят именно им», – подчеркнул Чжан Сихуа. В частности, у молодого поколения все более популярной становится мысль о свадьбе за пределами родной страны.

«Я думаю, что они не просто изучают культуры новой страны, но и отмечают отличия от своей собственной культуры. Пхукет же предлагает все это: культуру, кухню, прекрасные пляжи. Нынешняя кампания – это отличная возможность для Пхукета, которую тот должен использовать», – заявил Чжан Сихуа.

«Пхукет имеет сильные конкурентные преимущества на китайском рынке. Я верю, что наше сотрудничество, наша вертикальная интеграция, позволит предложить молодоженам самые лучшие пакетные программы, заодно укрепив отношения в отрасли свадебного бизнеса и в туризма в целом», – отметил президент Travel Wedding (Beijing).

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