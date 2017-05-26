Kasikorn ждет нового роста турпотока из КНР во второй половине года

По итогам 12 месяцев специалисты Kasikorn ожидают, что турпоток из Китая в Таиланд будет на 5-7,5% выше прошлогоднего.

27 Мая 2017 16:00:00

Туристы из Китая – самая массовая категория клиентов для пхукетских экскурсионных агентств и многих других видов бизнеса. Фото: Марк Ноулс

Исследовательский центр банка Kasikorn ожидает восстановления турпотока из Китая, который начал снижаться в прошлом году на фоне кампании тайских властей по сдерживанию низкобюджетного туризма (так называемых zero-baht tours). По мнению специалистов Kasikorn Research Centre, китайский сегмент рынка начал подстраиваться под новые условия и результаты этой подстройки будут заметны уже во второй половине этого года. Пока же официальная статистика показывает, что количество отдыхающих из Китая в Таиланде ниже прошлогоднего. Как писали «Новости Пхукета» ранее, в первом квартале Королевство приняло 2,4 млн китайцев против 2,6 годом ранее (снижение на 7,2% год к году), а последний квартал предыдущего года был на 20,7% хуже аналогичного периода 2015 года. В апреле тренд тоже не изменился.

«Впрочем, ожидается, что число туристов из Китая будет постепенно расти в течение оставшейся части года благодаря внешним факторам», – цитирует TTR Weekly заявление исследовательского центра Kasikorn.

«В краткосрочной перспективе этот сегмент рынка поддержат маркетинговые усилия китайских туроператоров в Таиланде на фоне проблем во взаимоотношениях Китая и Южной Кореи, которые подрывают турпоток из КНР в эту страну, перенаправляя его в другие государства», – говорят аналитики.

По итогам 12 месяцев специалисты Kasikorn Research Centre ожидают, что турпоток из Китая в Таиланд будет на 5-7,5% выше прошлогоднего, что в абсолютных величинах соответствует 9,2-9,4 млн человек. Таким образом объем рынка увеличится, хотя темпы роста окажутся не столь значительными, как в 2016 году (тогда рост турпотока составил 10,3% год к году).

«Рост должен стать более заметным во второй половине года, на которую приходится высокий сезон у китайских туристов из-за школьных каникул и длинной серии выходных, приуроченной к Дню образования КНР в октябре», – говорят аналитики, одновременно подчеркивая, что в процентах рост будет крупным ввиду эффекта низкой базы. Именно в октябре туристический бизнес Таиланда ощутил спад турпотока из Китая из-за кампании по борьбе с zero-baht tours.

Что касается выручки китайского сегмента туристической отрасли, то она в 2017 году прогнозируется на уровне 470-480 млрд бат, что соответствует росту на 7-9,4% год к году. Темпы увеличения этого показателя, таким образом, тоже меньше, чем в 2016 году. Тогда выручка выросла на 15,2% год к году.

Одновременно специалисты отмечают рост конкуренции на международном туристическом рынке, а также поведенческих паттернов самих туристов из Китая. В частности, исследование Kasikorn Research Centre, проведенное центром в январе, показало, что все больше китайцев склоняются к самостоятельному планированию путешествий в противовес покупке пакетных предложений.

Более 83% процентов опрошенных китайских туристов заявили, что поддерживают кампанию по борьбе с низкобюджетными турами, поскольку это должно улучшить качество туристического продукта. Кроме того, 98% респондентов заявили о том, что Таиланд – их любимое туристическое направление. Также 65,5% указали, что в следующий раз планируют посетить Королевство самостоятельно, а не по пакетному туру.

Добавим, что Китай по-прежнему остается самым массовым из рынков для туристического бизнеса Таиланда. Следом располагаются Малайзия и Россия. При этом российский сегмент в этом году демонстрирует самые значительные темпы роста среди всех топовых рынков. В первом квартале страну посетило около 489 тыс. россиян, что на 36,55% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.