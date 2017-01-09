Карты SCB не будут работать в ночь с 13 на 14 января

Siam Commercial Bank предупредил клиентов о проведении работ по модернизации своих систем на всей территории Таиланда.

9 Января 2017 10:55:22

Фото: SCB

Работы по усовершенствованию АТМ-системы Siam Commercial Bank будут проводиться в период с 23:00 пятницы, 13 января, по 05:00 субботы, 14 января. В течение ночи будут недоступны следующие услуги:

Никакие карты SCB не будут приниматься банкоматами (ATM и CDM) как самого SCB, так и других банков. Дебетовые карты SCB не будут приниматься на терминалах оплаты в магазинах. Будет недоступна услуга перевода средств на счета в других банках через системы SCB EasyNet (www.scbeasy.com), EasyApp и UP2ME.

Остальные услуги будут оказываться в обычном режиме. Отключения непосредственно банкоматов Siam Commercial в своем уведомлении не упоминает.