Капитан яхты сбросил якорь на дайверов у Рача-Яй

Якорь чартерной яхты разрушил одну из подводных достопримечательностей Пхукета и едва не задел находившихся под водой дайверов.

16 Июня 2017 10:49:14

Инцидент со сбросом якоря на популярном дайв-сайте у острова Рача-Яй произошел ранее на этой неделе, а известно о нем стало благодаря публикациям на Facebook.

Как следует из сообщений в сети, шесть дайверов находились на дайв-сайте с подводным скутером, когда капитан чартерной яхты решил встать на якорь непосредственно в этом месте.

Один из дайверов получил удар по голове якорной цепью, а сам якорь упал прямо на скутер и утащил его с места, когда команда яхты начала якорь поднимать. Никто из людей серьезных травм не получил, но популярный дайв-сайт оказался разрушен.

«Нам очень повезло, что никого не убило», – написал в Facebook один из дайверов.

«Одного из инструкторов ударило цепью по голове. Морская полиция уже поставлена в известность», – добавил другой.

Имя капитана и название яхты дайверы в своем сообщении не указали, но опубликованные ими снимки однозначно указывают на то, что принадлежит лодка чартерной компании Sunsail. Когда «Новости Пхукета» связались с TUI Marine (The Moorings, Sunsail, Footloose и LeBoat), то представитель компании подтвердил, что в истории действительно была замешана их яхта, а капитаном был гражданин Франции.

«С капитаном [перед передачей ему яхты] был проведен полный брифинг, это не вина компании. Все наши клиенты по прибытию проходят полный брифинг по специфике акватории и получают строгие инструкции относительно зон, где сброс якоря запрещен. Острова Рача-Яй и Рача-Ной – две такие зоны», – заявил корреспонденту редакции Олли Уилс, базовый менеджер в TUI Marine и старший инструктор / менеджер по обучению в JAVA Yachting.

«Таких ошибок у нас никогда не происходило ни с одной из яхт. И я заверяю всех, что в будущем это не повторится», – добавил он.

Оперативный ответ господин Уилса был благосклонно встречен дайверским сообществом Пхукета. Впрочем, до сих пор неизвестно, был ли возвращен на свое законное место знаменитый подводный скутер, который утащил якорь яхты Sunsail.