Кампанию за чистоту возглавил новый губернатор

Губернатор Пхукета натянул перчатки и присоединился к уборке улиц и парка у своего офиса. Впечатлится ли остров примером?

6 Мая 2017 11:07:50

Объявленная губернатором Чокчаем Дечаморнтханом кампания за чистоту на Пхукете не канула в Лету с переводом чиновника на работу в Бангкок. Новый глава провинции Норрапхат Плодтхонг поддержал инициативу предшественника словом и делом.

В понедельник, 1 мая, на Пхукете стартовала «Неделя большой уборки», участие в которой приняли все первые лица острова: губернатор Плодтхонг, все три вице-губернатора, старший административный сотрудник провинции (палад), глава OrBorJor и служащие госведомств всех уровней. При этом власти настаивают, что акция на «пхукетский Первомай» должна стать началом постоянной работы над тем, как выглядит реальный Пхукет.

Открывая недельный субботник, губернатор вспомнил один из принципов Рамы IX, а именно то, что каждый может начать своими руками понемногу менять мир и добиться большого результата.

«Каждый может начать наводить порядок вокруг себя, и вместе мы сделаем чистым весь Пхукет. Поддержание чистоты нужно для долгосрочного развития острова как международного туристического направления», – объявил губернатор 1 мая, после чего натянул перчатки и сам принялся за работу в парке на Narison Rd., а на следующий день вместе с вице-губернаторами возглавил субботник в Provincial Hall.

«Чтобы стать туристическим центром мирового уровня, нужно уметь справляться с базовыми вещами, такими как поддержание порядка и чистоты», – заявил губернатор.

Пока что успехи Пхукета в «базовых вещах» сложно назвать выдающимися, что можно увидеть невооруженным глазом на многих улицах острова.

Нынешняя кампания за чистоту и открывший ее первомайский субботник – не первая инициатива администрации Пхукета на этом поле. Месяц назад занимавший тогда пост губернатора Пхукета Чокчай Дечаморнтхан объявил о начале программы под лозунгом «Сделаем Пхукет чистым своими руками и сердцами». Каждая районная администрация должна была выбрать участок на подведомственной территории и навести на нем порядок. Среди прочего администрации должны были привести в порядок улицы и газоны вдоль них, начать более активно следить за чистотой каналов и дренажных систем, своевременно обновлять пришедшие в негодность уличные указатели и знаки.

С отдельной инициативой выступила администрация Патонга, по заказу которой было разработано мобильное приложение Patong Report, при помощи которого граждане могут сообщать о мусоре на улицах и вызывать мусоровозы для вывоза отходов вне отведенных часов уборки мусора. Программа была разработана в рамках кампании Phuket Smart City, однако пока неизвестно, будет ли ее действие расширено на весь остров. Вице-губернатор Тира Анантасеривидья в беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» нашел идею интересной и отметил, что если приложение окажется эффективным, то он поддержит инициативу на уровне провинции.