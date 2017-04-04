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Кампанию за чистоту дополнили сносом торговых точек на пляже

Во вторник, 4 апреля, на Пхукете стартовала кампания за чистоту под девизом Keep Phuket Clean.

4 Апреля 2017 18:28:23

В первый день кампании более 2000 человек собрались на субботник в Патонге, а губернатор провинции Чокчай Дечаморнтхан выступил с речью, в которой объяснил, что и как будут делать официальные лица.

По его словам, каждый муниципалитет должен выбрать некий участок на подведомственной территории и сделать его образцово чистым. По возможности, участок должен быть прибрежным. Кроме того, муниципалитеты и административные организации тамбонов должны следить и за оставшейся территорией: подстригать газоны, убирать мусор с улиц и тротуаров, избавляться от старых рекламных постеров, следить за состоянием канализации.

Как подчеркнул губернатор, распоряжение касается всех административных единиц провинции. Впрочем, дальше всех пошли официальные лица Камалы, которые в первый день кампании снесли десять торговых точек на пляже, поскольку те, по словам контролировавшей снос полиции, находились на общественной земле.

«Владельцы этого бизнеса были уведомлены о том, что снос состоится сегодня утром. У них было время, чтобы вывезти свои вещи», – заявил подполковник Чокди Мабангъянг. Офицер подчеркнул, что снос был осуществлен по решению суда.

Подполковник Мабангъянг добавил, что зачистка в Камале действительно была частью кампании Keep Phuket Clean. 

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