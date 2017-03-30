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Кампания за безопасность на дорогах в Сонгкран продлится с 11 по 17 апреля

Администрация Пхукета объявила, что дорожный контроль в рамках так называемых «Семи дней опасности» будет усилен 11-17 апреля.

Новости Пхукета

30 Марта 2017 17:01:06

Фото: Phuket PR Office
Фото: Phuket PR Office

«Наша цель – к 2020 году сократить смертность от дорожных аварий до уровня менее 10 человек на 100 тыс. населения. Чтобы добиться этой цели, Пхукет в рамках национальной политики разрабатывает «аварийную сеть» на территории провинции, чтобы обеспечить максимально эффективную защиту участников дорожного движения и действительно сократить число аварий», – заявил вице-губернатор Снитх Сривихок, не вдаваясь в подробности того, как именно будет работать «аварийная сеть».

Впрочем, о кампании в рамках «Семи дней опасности» вице-губернатор рассказал более подробно. В этом году ее девизом будет – «Води аккуратно, соблюдай правила». В период с 11 по 17 апреля на Пхукете будут организованы дополнительные пункты контроля на дорогах, водителей будут более активно проверять на алкоголь и наркотики, в местах повышенной аварийности будут дежурить полицейские, к которым присоединятся и сотрудники других служб, в частности, волонтеры территориальной самообороны и военные. Контролироваться ситуация будет из специально организованного центра оперативного реагирования.

Также власти планируют выделить отдельные зоны для водных битв, хотя опыт предыдущих лет показывает, что в Сонгкран жители Пхукета будут обливать друг друга водой повсеместно.

Напомним, что Сонгран 2016 года оказался худшим за все время сбора статистики. За семь дней в дорожных авариях по всей стране погибло 442 человека. На Пхукете погибло три человека, еще 62 получили травмы различных степеней тяжести. Причем речь идет лишь о случаях, официально зарегистрированных полицией, многие из жертв небольших дорожных аварий в больницы не обращались и эти происшествия в статистику не вошли.

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