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Камеры на Пхукете фиксирют больше нарушений, чем полиция может выслать квитанций

Установленные на пяти перекрестках камеры автофиксации нарушений оказались слишком эффективными в борьбе с нарушителями.

Шела Рива

15 Августа 2017 16:48:21

Шеф пхукетской полиции Тирапхон Тхипджарон рассказал «Новостям Пхукета», что его сотрудники временно прекратили рассылку квитанций о штрафах за нарушения ПДД, зафиксированные уличными камерами. По словам генерал-майора Тхипджарона, камеры фиксируют так много штрафов, что у правоохранителей просто нет бюджета для рассылки соответствующего количества уведомлений.

«Сейчас мы испытываем проблемы со средствами на печать уведомлений. Печать стоит дорого, а нарушений фиксируется очень много, десятки тысяч в месяц», – заявил генерал-майор.

«Печать одной квитанции стоит 19 бат, а если нарушитель ее сразу не оплатил, ему нужно отправить повторную. В сумме мы уже потратили на квитанции 4-5 млн бат», – пояснил офицер.

Современные камеры автофиксации нарушений ПДД были установлены на пяти перекрестках острова в феврале. Проект стоимостью 16 млн бат профинансировала благотворительная организация Safer Roads Foundation. Предоставленные ей устройства позволяют автоматически фиксировать превышение скорости, проезд на красный свет и езду на мотоцикле без шлема. Именно на последнее нарушение и приходится львиная доля штрафов.

«Каждый месяц камеры ловят десятки тысяч мотоциклистов без шлемов», – заявил корреспонденту редакции генерал-майор Тхипджарон. Следом, по его словам, располагаются проезд на красный свет и несоблюдение скоростного режима.

Как рассказал офицер, в марте этого года пять камер зафиксировали почти 80 тыс. случаев езды без шлема, а в апреле, мае, июне и июне – по 56-60 тыс. в месяц. Максимум зафиксированных случаев проезда на красный свет пришелся на май (более 5 тыс). Для сравнения, за две недели февраля показатель составлял чуть менее 2,8 тыс. Что касается превышений скорости, то здесь цифры варьируются в пределах от 100 случаев в месяц до почти 1000. Максимум в 986 нарушений был достигнут в июне.

Если бы нарушители своевременно оплачивали штрафы, а деньги шли напрямую в полицию, то средств бы хватило на печать любого необходимого числа квитанций. К примеру одна лишь езда без шлемов принесла бы более 50 млн (при штрафе в 200 бат за каждое нарушение). Еще несколько миллионов принесли превышения скорости и проезды на красный свет.

Генерал-майор Тхипджарон заверил «Новости Пхукета», что, хотя квитанции сейчас временно не рассылаются, камеры продолжают фиксировать нарушения и вся информация добавляется в базу данных. По всей видимости, рано или поздно штрафы должны найти нарушителей.

Кроме того, шеф полиции Пхукета добавил, что с сентября этого года у водителей должна появиться возможность оплатить штраф через систему электронных платежей (без необходимости посещать участок). Подробностей этого проекта офицер не раскрыл.

«Также есть планы по созданию в будущем системы, которая позволила бы использовать собираемые за нарушения штрафы напрямую для покрытия расходов на печать квитанций», – добавил генерал-майор Тхипджарон. Конкретных сроков реализации проекта офицер не озвучил.

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