Какую недвижимость покупают китайцы в Таиланде

Газета Bangkok Post побеседовала с управляющим директором компании Modern Property Consultants о предпочтениях китайских инвесторов.

4 Июня 2017 15:00:00

Больше всего у китайских инвесторов популярны Бангкок, Чианг-Май и Пхукет, главный объект интереса – кондоминиумы. Фото: Tatsuya Fukata / Flickr

Недвижимость Таиланда не теряет привлекательности в глазах китайских инвесторов, благодаря тому, что предложения здесь с финансовой точки зрения выглядят более интересными, нежели в Китае, пишет Bangkok Post.

Издание побеседовало с управляющим директором компании Modern Property Consultants Co Васоном Кхонгчантром, и тот выделил несколько аспектов, по которым тайская недвижимость обходит китайскую. По его словам, цены в Таиланде «относительно низкие», но при этом объекты проще и дешевле оформлять, стартовый платеж ниже, а возврат инвестиций привлекательнее.

По словам главы Modern Property Consultants, большинство китайских покупателей инвестиционной недвижимости в Таиланде – представители среднего класса. Главный объект их интереса – квартиры в кондоминиумах стоимостью в 5-10 млн бат (более 60%) и 2,5-3,5 млн бат (более 20%), а также совсем бюджетные варианты. Стоимость квадратного метра в Таиланде получается в районе 50-100 тыс. бат против примерно 200 тыс. в Шанхае.

Привлекательны, по сравнению с Китаем, и сроки окупаемости квартиры, приобретенной для сдачи в аренду. В Таиланде это 219 месяцев, в Гуанчжоу – 470, в центральном Пекине – 623, в уже упомянутом Шанхае – 656.

«К услугам инвесторов – множество китайских банков, упрощающих покупку недвижимости китайцами на многих ключевых рынках, таких как Бангкок, Паттайя, Чианг-Май, Районг, Пхукет, Удон-Тхани и Убон-Ратчатхани. Они предлагают ипотечные займы в объеме вплоть до 70% от цены объекта», – говорит Васон Кхонгчантр.

Большинство квартир в Таиланде продается уже меблированными, тогда как в Китае после покупки еще примерно 20-30% от стоимости жилья надо вложить в отделку.

«Таиланд занял пятое место в списке стран, где китайцы ищут недвижимость, после США, Австралии, Канады и Новой зеландии. В прошлом году некоторые инвесторы выкупали целые башни кондоминиумов для перепродажи соотечественникам или превращения в отели», – отмечает господин Кхонгчантром.

Китайский сайт Juwai.com, специализирующийся на зарубежной недвижимости для китайцев, фиксирует стабильный рост спроса на объекты в Таиланде, который поддерживается укреплением юаня к тайскому бату. По данным Juwai.com, больше всего популярны Бангкок (29,3%), Чианг-Май (21,8%) и Пхукет (17,3%), Паттайя (15,8%).

«Бангкок – самое предпочтительное из мест, поскольку это крупный и стабильный рынок с растущими ценами на недвижимость», – поясняет господин Кхонгчантром.

«Также китайцы любят Чианг-Май, поскольку цены там остаются низкими, много международных школ и качественные медицинские услуги по доступным ценам», – добавляет он.

Не стоит списывать со счетов и климатический фактор. Только одна из китайских провинций – остров Хайнань – находится в тропической зоне и его популярность среди туристов привела к взлету цен на жилье до того уровня, когда квартира на Пхукете или в Паттайе стала доступнее, чем там. Средняя стоимость метра в городе Санья на Хайнане – 128,7 тыс. бат, в Паттайе – 81,5 тыс. Так что побороться за китайский рынок, по мнению Bangkok Post, тайским застройщикам и агентам вполне стоит.