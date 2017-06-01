Kajonkiet поставит мюзикл «Энни»

В школе Kajonkiet International School полным ходом идут репетиции ежегодного спектакля, которым по традиции KIS заканчивает каждый учебный год.

3 Июня 2017 14:00:00

В этот раз школа планирует поставить на сцене Simon Star Show легендарный мюзик «Энни». Оригинальный спектакль о жизни сироты в Нью-Йорке 1930-х годов не сходил со сцены бродвейского Alvin Theatre почти шесть лет и стал рекордсменом этого театра, а некоторые песни из мюзикла стали хитами.

Роль Энни в постановке KIS будет играть Оливия Пуласки (7 класс). Эшли Уилер (9 класс) сыграет миллиардера Оливера Уорбака, помогающего Энни найти ее родителей. А роль главного отрицательного персонажа – управляющей детским приютом мисс Ханниган – исполнит Кимму Нел (10 класс). По традиции в постановке будут задействованы и младшеклассники, которым подберут подходящие роли. Всего в труппе будет 250 человек, режиссеры – учителя школы мистер Дэвидсон и мистер Орм.

Билеты на шоу доступны по цене в 400 бат, в стоимость входит завтрак. Заказ билетов по телефону 089 652 7599.