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Kajonkiet International School (KIS) представляет ANNIE

Дата/Время начала: 24 Июня 2017 09:00:00 - 24 Июня 2017 12:00:00

В субботу, 24 июня, в The Simon Star Cabaret Show в Самконге. Начало в 9:00 утра. Цена билета: 400 бат включая завтрак в формате шведского стола. 

«Энни» – это классическая история девочки-сироты, ищущей своих родителей в Нью-Йорке. Представление будет наполнено песнями и обаятельными персонажами. Насладиться мюзиклом можно всей семьей. 

Бронируйте билеты по телефону 089 652 7599. Газеты The Phuket News и Khao Phuket являются спонсорами мероприятия.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Kajonkiet International School (KIS)
Адрес : The Simon Star Cabaret Show, Samkong
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Расположение

 

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