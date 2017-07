Kajonkiet International School (KIS) представляет ANNIE Дата/Время начала: 24 Июня 2017 09:00:00 - 24 Июня 2017 12:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье В субботу, 24 июня, в The Simon Star Cabaret Show в Самконге. Начало в 9:00 утра. Цена билета: 400 бат включая завтрак в формате шведского стола. «Энни» – это классическая история девочки-сироты, ищущей своих родителей в Нью-Йорке. Представление будет наполнено песнями и обаятельными персонажами. Насладиться мюзиклом можно всей семьей. Бронируйте билеты по телефону 089 652 7599. Газеты The Phuket News и Khao Phuket являются спонсорами мероприятия. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Kajonkiet International School (KIS) Адрес : The Simon Star Cabaret Show, Samkong Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт