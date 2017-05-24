Kajonkiet International School (KIS) представляет ANNIE
Дата/Время начала:
24 Июня 2017 09:00:00
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24 Июня 2017 12:00:00
В субботу, 24 июня, в The Simon Star Cabaret Show в Самконге. Начало в 9:00 утра. Цена билета: 400 бат включая завтрак в формате шведского стола.
«Энни» – это классическая история девочки-сироты, ищущей своих родителей в Нью-Йорке. Представление будет наполнено песнями и обаятельными персонажами. Насладиться мюзиклом можно всей семьей.
Бронируйте билеты по телефону 089 652 7599. Газеты The Phuket News и Khao Phuket являются спонсорами мероприятия.