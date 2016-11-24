Кабмин утвердил два дополнительных выходных в Новый год

Таиланд будет отмечать новый год четыре дня подряд. Выходными будут 31 декабря, а также 1, 2 и 3 января.

24 Ноября 2016 14:42:51

Новогодний Бангкок. Фото: norsez Oh

Кабинет министров Таиаланда принял положительное решение по вопросу о дополнительных выходных днях в Новый год, сообщает National News Bureau of Thailand со ссылкой заявление заместителя официального представителям правительства полковника Тхаксады Сангкхачана. Выходными будут 31 декабря этого года, а также 1, 2 и 3 января следующего.

Одновременно с этим полковник Сангкхачан подтвердил, что 5 декабря – день, в который родился Его Величество Пхумипон Адульядет – также будет выходным. На эту дату запланированы религиозные и светские мероприятия в память о скончавшемся Короле.