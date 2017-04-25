Кабмин Таиланда одобрил покупку первой подлодки

Официальный представитель Минобороны Конгчип Тантраванит подтвердил, что кабинет министров одобрил приобретение первой подводной лодки из трех, планирующихся к закупке.

25 Апреля 2017 09:55:14

Китайская подлодка класса «Юань» на базе в Чжоушане. Фото: Chad J. McNeeley / ВМФ США

Покупка подводной лодки была одобрена еще 18 апреля, но известно об этом стало только сейчас, сообщает Bangkok Post.

«Мы не планировали этого скрывать, но не все решения кабинета должны становиться достоянием прессы», – заявил официальный представитель Минобороны Таиланда.

Господин Тантраванита подчеркнул, что о планах Таиланда воссоздать свой подводный флот уже объявлялось ранее. Всего планируется приобрести три китайских подлодки класса «Юань» (тип 039А) в специально разработанном для Таиланда экспортном варианте S26T. Общая сумма сделки, рассчитанной на 11 лет, составляет 36 млрд бат. Пока что кабинет министров одобрил покупку первой лодки за 13,5 млрд. Министерство обороны должно перечислить Китаю эту сумму в виде нескольких траншей в период с 2017 по 2023 год.

Контракт на покупку первой лодки S26T должен быть подписан в мае, когда глава ВМФ Таиланда адмирал На-Аринит посетит Китай.

Отметим, у идеи воссоздания подводного флота в Таиланде есть не только сторонники (преимущественно военные), но и противники. Последние сомневаются в целесообразности закупки подлодок, отмечая, что Сиамский залив недостаточно глубок для их применения, а стоимость данного типа боевой техники высока. По словам критиков проекта, выделенные на покупку лодок денежные средства могли бы быть потрачены на проекты, которые бы «улучшили жизнь людей».

Военные в ответ указывают на необходимость защиты территориальных интересов Таиланда на фоне общей нестабильности в регионе, плюс отдельно отмечают, что лодки нужны для обеспечения баланса сил. По информации из открытых источников, в настоящее время подводный флот из региональных держав есть у Китая, Малайзии, Сингапура, Вьетнама, Индонезии, Пакистана, Индии, Северной и Южной Кореи, Японии. Ранее в СМИ появлялась информация, что Таиланд планирует разместить две подлодки в Сиамском заливе и одну – на Андаманском побережье страны.

Говоря о стоимости закупаемых Таиландом подлодок, глава правительства Прают Чан-Оча ранее отмечал, что китайское предложение было самым выгодным по цене, и в сравнении с продукцией европейских производителей, Китай предложил «три лодки по цене двух». При этом никакого отдельного бюджета на покупку подлодок Минобороны у правительства не запрашивало.