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Кабмин одобрил ужесточение правил выдачи водительских прав

Кабинет министров Таиланда одобрил увеличение минимального количества часов в автошколе для получения прав.

Новости Пхукета

15 Марта 2017 12:50:40

Фото: Bangkok Post
Фото: Bangkok Post

Проект был подготовлен Департаментом наземного транспорта. Главное нововведение – увеличение срока обязательного обучения в сертифицированной автошколе до 15 часов, пишет газета Bangkok Post. По действующим сейчас правилам для получения водительских прав достаточно 5 часов обучения, а несколько лет назад этого не требовалось вовсе.

Глава департамента Санит Пхромвонг заявил в беседе с журналистами, что соответствующие регулирующие документы будут выпущены Министерством транспорта в течение этого года.

«Максимальная стоимость обучения [в рамках 15-часового курса] ограничена суммой в 6 тыс. бат, что немного и гораздо меньше, чем во многих развитых странах», – заявил господин Пхромвонг.

«После того, как кабинет одобрил в принципе черновой вариант документа, его изучит Национальный совет, а затем вернет утвержденную версию Министерству транспорта. Вслед за этим документ будет опубликован в Royal Gazette с указанием даты вступления в силу, вероятнее всего, в течение этого года», – объяснил Санит Пхромвонг.

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