К полицейскому участку в Таланге вызвали саперов

Утром 27 октября у здания полицейского участка в Таланге был обнаружен подозрительной бесхозный автомобиль.

27 Октября 2016 17:01:52

Саперы не нашли взрывчатки в подозрительной машине, но и владельца седана установить не удалось.

Полиция Пхукета подтвердила, что саперы не обнаружили взрывного устройства в подозрительном автомобиле, который ранее утром был обнаружен у полицейского участка. Тревога, из-за которой пришлось перекрыть одну из улиц, оказалась ложной.

Как рассказал старший сержант-майор Никон Сонгкхао, около 10:00 утра у одного из автомобилей на парковке полицейского участка сработала сигнализация. Сотрудникам отделения полиции не удалось установить владельца машины, и полицейские вызвали на место событий саперов. По результатам проверки специалисты установили, что подозрительная машина – черная Honda Accord с номерами провинции Сонгкхла – угрозы не представляла.

Проезд по дороге перед входом в участок был перекраты на время работы саперной команды. Сержант Сонгкхао пояснил, что полиция действовала в соответствии со «стандартным протоколом для таких ситуаций».

Впрочем, по словам сержанта, вопросы в отношении машины у полиции все еще есть.

«Нас проинформировали, что машину оставила на парковке некая женщина, которая проинформировала дежурного сотрудника и пояснила, что ей надо на два-три дня покинуть провинцию по делам. Сейчас мы проверили регистрационные данные автомобиля и выяснили, что под этими номерами в Сонгкхла зарегистрирован другой автомобиль. Мы связались с владельцем, на которого оформлено транспортное средство, и тот сказал, что машина при нем. Пока что этот автомобиль останется здесь и мы намерены задать хозяйке вопросы о регистрации транспортного средства, когда она вернется», – заявил сержант Сонгкхао.