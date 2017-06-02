К побережью Сурина вынесло тушу мертвого кашалота

Утром 31 мая спасатели сообщили в Департамент морских и прибрежных ресурсов, что к пляжу Сурин вынесло волнами мертвого кита.

2 Июня 2017 13:14:58

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пока специалисты добирались до пляжа, спасатели вытащили труп кита на берег при помощи аквабайка. В момент прибытия ветеринара и официальных лиц находку активно фотографировали туристы и местные жители, которых предупредили о том, что теперь им стоит тщательно принять душ, поскольку неизвестно, какие бактерии могли быть на трупе. Затем кит был захоронен.

«Это был кашалот. Мы собрали с трупа образцы, чтобы провести лабораторное тестирование и установить причину гибели животного», – сообщил журналистам ветеринар Пхукетского центр морской биологии (РМВС) Джаневит Ванит.