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Из желудка черепахи по прозвищу Копилка извлекли 915 монет

Ветеринарам потребовалось около семи часов на то, чтобы прооперировать черепаху с монетами в желудке.

Новости Пхукета

7 Марта 2017 08:48:58

Ветеринары из университета Чулалонгкорна успешно прооперировали морскую черепаху, переданную им ранее специалистами Центра по защите морских черепах при базе ВМФ в Саттахипе. Животное было обнаружено муниципальными рабочими, которые проводили работы по благоустройству территории (включая несколько прудов) в округе Срирача провинции Чонбури, пишет Bangkok Post.

Когда черепаху передали специалистам, она едва могла плавать. Компьютерная томография показала, что в желудке животного находилось большое число металлических монет, которые, по всей видимости, люди бросали в пруд, где она жила. Согласно тайским поверьям, бросить монетку в пруд с черепахой – к удаче.

Ветеринарам из университета Чулалонгкорна потребовалось около 7 часов на то, чтобы хирургическим методом извлечь «сбережения» черепахи, которая к тому моменту уже получила прозвище Ом Син, что по-тайски значит «копилка». В общей сложности из желудка животного извлекли 915 монет, отчеканенных как в Таиланде, так и за рубежом. Черепаха перенесла операцию хорошо и сейчас идет на поправку.

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