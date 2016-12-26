Из тюрьмы Пхукета освобождены 174 заключенных

По Королевскому помилованию тюрьму Пхукета досрочно покинули 174 заключенных. На свободу они вышли 25 декабря.

26 Декабря 2016 17:40:32

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

О Королевском помиловании в честь восхождения на трон Его Величества Короля Махи Вачиралонгкорна было объявлено 11 декабря. Тогда же стало известно, что коснется оно примерно 100 тыс. человек, 30 тыс. из которых досрочно выйдут из тюрем, а остальным будут сокращены сроки.

На Пхукете свободу досрочно получили 174 человека, осужденных за не тяжкие правонарушения. Среди освобожденных было и около полутора десятков женщин. Иностранцы в списке отсутствуют.

По словам директора тюрьмы Сомкида Кхаманга, свободу получили те из заключенных, кто отбыл более 2/3 срока.