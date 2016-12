Итоги тридцатой Королевской регаты на Пхукете В первые дни соревнований участников ждал сильный ветер, а под конец регаты – практически штиль. Новости Пхукета 14 Декабря 2016 15:07:54 В рамках регаты яхтсмена почтили память Его Величества Пхумипона Адульядета. Фото: Guy Nowell / King's Cup 2016 В субботу, 10 декабря, на Пхукете завершилась финальная регата года – знаменитый Кубок Короля, розыгрыш которого проходил на острове уже в тридцатый раз. Гонки в этом году оказались непростыми, поскольку в первые дни соревнований погода на Пхукете была практически штормовой, и участником пришлось бороться не только друг с другом, но и с сильным ветром. Так несколько пхукетских лодок выбыли с соревнований уже в первые же часы. Катамараны Hurricane и Java (оба Stealth) потеряли мачты в первый же день и были вынуждены прекратить участие в регате. Вместе с ними покинул King's Cup и тримаран Adrenaline, получивший повреждения, которые оказалось невозможно устранить на месте. Некоторым лодкам, включая Galeforce Кирилла Сташевского, сильный ветер был, напротив, на руку. Правда уже через несколько дней погода начала меняться, и в заключительный день регаты гонки даже оказались под угрозой отмены, поскольку ветер был слишком слаб. «Ходить по парусом при слабом ветре – это настоящий вызов. Это то, что отличается мужчин от мальчиков», – заявил после распорядитель гонок России Чисхолм. «Для пхукетской регаты слабый ветер типичен, так что она очень сложна для яхтсменов, требует упорной работы и тактических знаний. Но даже легкого бриза оказалось достаточно, чтобы гонка все-таки состоялась», – добавил он. В классе IRC 0 в этом году состязались всего два экипажа – команда Кевина и Тома Виткрафтов и команда Рэя Робертса. Преимущество первого экипажа оказалось неоспоримым: он одержал победы в семи гонках из восьми. В IRC 1 борьба была более напряженной. Лучшим по итогам восьм гонок стал японец Ясуо Нанамори на лодке Karasu. Следом в турнирной таблице расположились Ник Бернс на Mandrake II и Адам Гослинг на Yes! Jessandra II. Россияни Евгений Никифоров на MegaZip закончил регату шестым из десяти. В IRC 2 победу одержала Эйприл Йоргенсен на Judy, следом расположились Роберт Пфайффер (Farrgo Express) и Белинда Купер (Senga). В классе Premier победу праздновал экипаж тайского шкипера Тхиная Йингсири на Pine-Pacific, финишировавший в первой тройке с самого начала и до конца регаты. Второй место у команды ВМФ Малайзии на Zuhal, а третье – у Питера Кремерса на Shahtoosh. Дальше – к многокорпусным судам, где традиционно доминировали пхукетские имена. Среди катамаранов Firefly 850 Sport безоговорочно лучшим стал Джон Ньюнхэм на Twin Sharks, который выграли восемь из восьми гонок. Второй разультат показал Ханс Рахманн на Voodoo, а третий - Натсуки Мотойоши на Mil Grace / Frog. Среди Pulse 600 первое место занял Нил Эйре на java Jachting, следом расположились Флорент Херсон на Hanumann XXXIII и Мик Тильден на Pixalux / Java. В классе Platu One Design традиционно доминировал экипаж ВМФ Таиланда во главе с Виватом Пунпатом. Их лодка Royal Thai Navy 1 финишировала первой во всех семи гонках. Второе место у Пейка Астрома на The Folf, а третье – у Паскаля Радуе на The Tiger. Среди гоночных катамаранов (класс Multihull Racing) сразу три крепких участника вылетели в первый день, но борьба была очень жаркой. Первое место занял Эндрю Херфорд на Phanton V, второе - Генри Кэйе на катамаране Thor, третьим стал Ричард Эйре на Rapido. Россиянин Кирилл Сташевский на Galeforce занял пятое место из 12, при этом стал одним из пяти участников, кому удалось пройти все гонки от начала и до конца. Среди круизных катамаранов первые два места заняли японские яхтсмены - Нориказу Арай на Minnie и Кимия Шимизу на Ying Yang. Третье место у экипажа под руководством шкипера Niu Huo Huo из Китая на лодке D&P. В чартерных классах на King's Cup по-прежнему доминируют россияне. Победа в дивизионе Open Charter в этом году досталась Владимиру Олейникову на Popeye, экипаж которого пришел первым в четырех гонках из семи. Следом расположились Дэвид Ступман на Kata Rocks Venture и Брайан Смит на Jing Jing. В классе Bareboat Charter A победу праздновал Игорь Гинзбург на Snapdragon. Второе место досталось Тони Оатсу на Kata Rocks 2 (Sea Escapes), а третье – Андрею Новикову на Alexa. В первой десятке россияне заняли семь мест. Круизный дивизион также остался за россиянами. Пусть первое место занял Джианкван Тонг на Asoa Pacific Atom, зато второе – у Андрея Арбузова на Thalassa, а третье – у Юрия Фирсова на Milashka. Полную таблицу результатов можно найти на kingscup.com/result. 