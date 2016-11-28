Итальянка пострадала при крушении спидбота у Пхи-Пхи

Туристический катер столкнулся с лодкой-лонгтейлом в заливе Майа-Бэй во второй половине дня 25 ноября.

28 Ноября 2016 13:35:10

По словам подполковника Анурака Пхариньясатхиркуна из морской полиции Краби, в момент происшествия на борту спидбота находились 27 пассажиров, еще два – на борту лонгтейла. Пострадавшая иностранка – гражданка Италии Лучия Квинтела – была именно на лонгтейле. Никто из пассажиров спидбота травм не получил. Обе лодки после столкновения затонули.

«Мы входили в залив Майа-Бэй, когда спидбот на высокой скорости попытался проскочить перед нами, [но не смог этого сделать] и врезался в мою лодку, из-за чего она утонула», – приводит полиция объяснения шкипера лонгтейла Вичана Самнука.

Оператор спидбота на момент подготовки статьи объяснений не предоставил. Полиция пока не предъявила никому обвинений в связи с происшествием.