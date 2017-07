История Пхукета: Животный мир острова 200 лет назад

Несколько слов о том, с кем делили остров жители Пхукета до начала оловянного бума.

30 Июля 2017 10:00:00

Вплоть до конца XIX века почти вся территория Пхукета и соседних провинций южного Сиама была покрыта густыми, а зачастую и практически непроходимыми джунглями. Эти заросли, как можно догадаться, изобиловали различной фауны.

Изучивший целый ряд источников исследователь Коллин Маккай пишет в своей «Истории Пхукета», что здесь водились слоны, разнообразные олени, тигры, дымчатые леопарды, черные пантеры, тапиры, гималайские медведи и медведи-бируанги, панголины, носороги, обычные индийские буйволы и буйволы-бантенги, серые индокитайские быки, газели, коты-бинтуронги, большие вараны, крокодилы, кабаны, павлины, дикобразы, кошки-циветты, куницы, гиббоны, антилопы, морские орланы, всевозможные виды обезьян и бесчисленные змеи, земноводные, птицы и насекомые.

Естественно, в таких условиях охота для местных жителей была важной составляющей жизни. Французский натуралист XVIII века Пьер Пуавр писал после посещения южного Сиама, что в местных лесах «охотники могут добыть себе всевозможную дичь, которая водится здесь в изобилии... оленей, газелей, антилоп, дикобразов, косуль. Однако часто охоту прерывают неожиданные встречи с дикими слонами, тиграми и медведями».

Местные жители ограниченно вырубали джунгли под сельское хозяйство, но расчистка не была массовой до начала оловянного бума в XIX веке и организации каучуковых плантаций в начале XX века, когда была вырублены большая часть пхукетских лесов, а некогда богатая фауна сошла на нет из-за охоты и исчезновения привычного ареала обитания.

Слоны на экспорт

В 1889 году в экспедицию по Пхукету отправился датский ботаник Жан Жеррар Кениг, оставивший после себя описание того, как выглядел остров в те годы. В частности, он рассказывал о путешествии из Тхарыа в местечко, которое он именовал Кокрыа. По его словам, через джунгли пришлось пробираться по грязной дороге, которую окружали темные заросли, а сам путь нередко пересекали следы носорогов. Кениг писал, что местные жители охотились на носорогов ради мяса и, собственно, рогов. Попробовать экзотический «стейк» довелось и самому биологу.

В изобилие на острове водились и слоны. «Однажды я изучал природу вдали от города и встретился там с диким слоном, от которого мне пришлось бежать. Достигающие человеческого роста заросли бамбука и сахарного тростника очень нравятся слонам, и как только ты углубляешься в джунгли, то незамедлительно начинаешь натыкаться на многочисленные «тропы», проложенные этими животными», – писал датчанин.

Для местной экономики слоны были важным ресурсом. Жители Пхукета ловили и приручали их как для использования в своих хозяйствах, так и для продажи. Один из способов ловли слонов заключался в том, что животное сначала загоняли в крупный загон, где оставляли голодать. После этого к ослабевшего дикому слону подселяли прирученного, которому тот подчинялся, а затем постепенно начинал признавать и людей.

Проживший на Пхукете долгое время британец сэр Фрэнсис Лайт в своих воспоминаниях рассказывал, что в XVIII веке слонов активно экспортировали в Индию, где их использовали не только в качестве средства транспорта и на тяжелых работах, но и в армии. Центром торговли был порт Пак-Рак, находившийся рядом с тем местом, где сейчас располагается марина Yacht Haven. Там слонов грузили на суда, которые затем отправлялись в Индию.

По словам сэра Фрэнсиса, в дороге животным требовалось немало провизии, в роли которой выступали бананы. Для каждого слона приходилось запасать плоды с 60-70 растений. Другой проблемой было то, что животные в процессе путешествия могли запаниковать и просто-напросто разрушить перевозящее их судно. Чтобы этого избежать, слонам в пищу добавляли коноплю, причем целыми кустами.

Опасное соседство

Не были редкостью для жителей Пхукета встречи с хищниками. Англичанин Томас Боури, посетивший Пхукет в 1670 году, рассказывал, что местный «раджа» подарил ему клыки пантеры, которую сам Боури, впрочем, именовал тигром. Согласно его истории, хищник повадился таскать принадлежащих «радже» коз. Уставшие это терпеть люди устроили ловушку, в которую зверь и попался.

«Его шкура была угольно-черной, и хотя размером он был меньше тех тигров, которых я видел в Бенгалии, когти и клыки оказались самыми крупными, что мне встречались. Раджа приказал одному из своих солдат вырвать тигру когти с клыками, после чего вручил их мне в качестве дара, которые я с благодарностью принял как большую редкость», – рассказывал Томас Боури.

Сталкивался на Пхукете с хищниками и датский ботаник Кенинг, записки которого мы цитировали выше. При этом произошло это прямо в самом городке Тхарыа, являвшемся на тот момент одним из самых обжитых мест.

«Однажды тигр пробрался к нашему дому. Впрочем, он удовольствовался лишь тем, что утащил гуся, которого отнес в укромное место примерно в 200 метрах позади дома в глухих зарослях», – рассказывал Кенинг о своем опыте посещения Пхукета в 1889 году.

«Также нам рассказывали о том, что в XVIII веке тигр-людоед напал на людей в одной из деревень и убил четырех человек. Местные жители хотели было отправиться на поиски тигра, чтобы разделаться с ним, но монахи предостерегли их от этого не соответствующего буддистским ценностям поступка и убедили оставить зверя в покое. Впрочем, через несколько дней тот же тигр без капли благодарности растерзал одного из монахов, спасшего его от расправы. Возможно, это был знак того, что буддистское колесо кармы не такое уж и идеально круглое», – писал Жан Жеррар Кенинг.

Подготовлено по материалам книги «A History of Phuket and the Surrounding Region» Коллина Маккая с разрешения автора. Оригинал книги на английском языке ищите на Amazon.com. Больше информации на historyofphuket.com. Предыдущие публикации «Новостей Пхукета» по мотиван книги Коллина можно найти здесь.