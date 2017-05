История Пхукета: «Лиззи Веббер» и ее встреча с пиратами На протяжении столетий в водах Южно-Китайского и Андаманского морей правили бал пираты. Малаккский пролив и по сей день остается опасным местом, но тогда все было намного хуже. 8 Апреля 2017 12:03:10 История сохранила для нас описание боя британского брига «Лиззи Веббер» с превосходящими силами пиратов в 1863 году. Торговые корабли того времени обычно имели вооружение, и «Лиззи» не была исключением: бриг нес на борту 12 шестифунтовых пушек, а для команды имелись ружья и сабли. Командовали кораблем капитан Джон Росс Нортвуд и его старший помощник Симпсон. Команда же состояла из малайзийских моряков по главе с Кассимом, верным соратником и помощником Нортвуда. Подозрительный купец Портом приписки «Лиззи Веббер» был Сигнгапур, откуда бриг совершал рейсы по всему региону. Как-то раз на Борнео судно приняло на борт ящик золотых и серебряных монет, предназначавшегося для сингапурского банка. По всей видимости, информацию о ценном грузе не удалось сохранить в тайне. На мысль об этом команду, в частности, навел визит на борт брига подозрительного купца, который больше интересовался корабельными пушками, чем торговыми вопросами. Позже на берегу Кассим сказали, что под личиной купца скрывался пират Си Рахман, но рейс выполнять все равно было надо. Опасения подтвердились буквально на следующее утро, после того как «Лиззи» покинула Борнео. Корабль находился в районе острова Лабутан, когда капитан и команда увидели приближающие на веслах пиратские лодки праху. Как на зло, ветра в те часы не было и встреча с пиратами оказалась неизбежной. Рассчитывать же Нортвуд мог лишь на дюжину пушек и несколько десятков бойцов. «Капитан Нортвуд знал, что у него не было ни единого шанса ускользнуть от пиратов и ему придется принять бой. На корабле пробили общий сбор, выкатили пушки и раздали команде ружья и сабли. Сам же Нортвуд бросился в каюту, где находились его жена и сын. Зная, какая незавидная участь их ждет, он выдал супруге револьвер и потребовал, чтобы она застрелила себя и ребенка, если пираты возьмут бриг. Тем временем пиратская эскадра приближалась к своей добыче. На пиратских праху было несколько сотен человек, и если бы они с ходу вступили в бой, судьба «Лиззи Веббер» была бы решена в течение получаса. К счастью, малайские и индонезийские пираты так дела не делали, и праху остановились на расстоянии, с которого можно было бы перекрикиваться с бригом», – говорится в дошедших до наших дней рассказе о тех событиях. На борту флагманской праху имелась надстройка, на которую забрался Си Рахман в алом наряде. Главарь пиратов прокричал, что его людям нужен табак, и спросил, могут ли они подняться на борт брига. Капитан Нортвуд в ответ заявил, что ему хорошо известны нравы пиратов, и что он прикажет открыть огонь, если те не уберутся восвояси. Тогда пиратский главарь бросил игры и потребовал сдать судно, добавив, что его защищают магические чары, отклоняющие пули и клинки. Возможно, стороны бы еще подискутировали, но в этот момент с борта брига раздался выстрел – малаец Кассим без приказала выстрелил в Си Рахман. Пушки к бою Начался бой. Шестифутовые пушки «Лиззи Веббер» вели огонь ядрами и картечью, пираты отвечали огнем легких пушек, с обоих сторон палили ружья, над морем стоял грохот, в воздухе пахло порохом. Буквально в первые же минуты боя Нортвуд были ранены первый помощник капитана Симпсон и трое матросов, которых отнесли в каюту супруги капитана, ставшую по неволе корабельным медиком. Находившийся при матери сын Нортвуда – четырехлетний Джонни – совсем не казался напуганным боем и постоянно рвался наверх, посмотреть «что делает папа». Папа же тем временем пытался потопить флагманскую праху Си Рахмана, но тот действительно был словно заговоренным – в ярком алом костюме он стоят на надстройке своей лодки и руководил действиями пиратов, пока вокруг свистели пули, ядра и картечь. Перестрелка продолжалась в течение трех часов, после чего над полем боя повисла тишина – нападавшие решили взять паузу. Команде «Лиззи Веббер» едва хватило времени охладить пушки, когда пираты перегруппировались и пошли вперед. Си Рахман, по всей видимости, намеревался осуществить то, что ему следовало сделать изначально – бросить всех своих людей разом на абордаж и покончить с «Лиззи Веббер». Капитан Нортвуд с отчаянием смотрел на приближающиеся праху, которые уже были слишком близко для эффективного огня – ядра и картечь пролетали над невысокими лодками, не причиняя им никакого вреда. Бросив взгляд на Кассима, капитан увидел, что тот все еще возится с одной из пушек, и когда Нортвуд крикнул «не стрелять», верный помощник показал, что максимально глубоко вбил клин под лафет и его орудие будет способно выстрелить по цели, если наклонить его еще чуть-чуть. Капитан бросился к лежавшему на палубе обломку рангоута, схватил его и вместе с Кассимом и еще одним моряком запихнул под лафет. Прогремел выстрел, вслед за которым раздались крики одновременно с палубы «Лиззи» и с пиратских лодок. Бросив взгляд за фальшборт, Нортвуд увидел стремительно тонущую праху Си Рахмана с начисто снесенной надстройкой. В воде, среди обломков, плавал обрывок алого наряда пирата. В критический момент магические чары Си Рахмана подвели. Пираты бросили пальбу и принялись спасать товарищей с потопленной лодки, тем самым дав команде «Лиззи Веббер» новую передышку. Матросы охладили пушки, перезарядили оружие и впервые за день поели, но пираты все не спешили атаковать, кружа вокруг брига на безопасном удалении и ожидая наступления темноты, чтобы пойти на финальный приступ. Постепенно уцелевшие паруса брига наполнялись ветром и корабль возвращал себе былое проворство. Однако положение моряков усугубляло то, что на борту почти закончился порох: его оставалось на один залп каждой из пушек плюс немного для ружей. Бросок Нортвуда К закату ветер достаточно окреп, «Лиззи Веббер» начала набирать ход, и тогда пиратские праху двинулись к бригу, чтобы отомстить за смерть главаря. Убегать было бесполезно, и Нортвуд решился на тот шаг, который в итоге и спас корабль. Резко развернув «Лиззи», он на полном ходу направил ее навстречу противнику. Опешившие пираты не сразу поняли, что игра изменилась, и когда наконец разгадали ход Нортвуда, бриг уже проходил сквозь пиратский флот паля из пушек с обоих бортов. Одна из лодок попала под киль брига, и тот перерубил ее пополам, другие накрыло пулями и картечью. К удивлению команды «Лиззи Веббер», некоторые из пиратов смогли зацепиться за борт брига и попытались подняться на палубу, но с ними моряки быстро расправились. В последней атаке «Лиззи» израсходовала все запасы пороха, но он уже был и не нужен. Пираты спешно спасали своих товарищей, оказавшихся в воде, а британский бриг уходил в Сингапур надежно прикрытый стремительно наступившей тропической ночью. Рассказ о схватке капитана Нортвуда с пиратами не только пересказывался в светских салонах Сингапура, но и был опубликован в книге 1911 года «Шестьдесят лет жизни и приключений на Дальнем Востоке». Написал же ее капитан Джон Дилл Росс, тот самый четырехлетний Джонни, который так рвался на палубу, пока его папа громил Си Рахмана и его пиратов. Повзрослев, Джонни пошел пошел по стопам отца и стал капитаном в Сингапуре. Известно, что он водил корабли не только по Южно-Китайскому, но и по Андаманскому морю, посещая Пенанг и Пхукет. На последнем была в разгаре оловянная лихорадка, и Джон Дилл Росс доставлял на остров грузы и китайских рабочих. Статья подготовлена по материалам книги «A History of Phuket and the Surrounding Region» Коллина Маккая с разрешения автора. Оригинал книги на английском языке ищите на Amazon.com. Больше информации на historyofphuket.com.