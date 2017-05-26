Искусство слова в BISP

Учащиеся British International School Phuket сдали ораторский экзамен. Особо отличилась девятиклассница Полина Черданцева.

27 Мая 2017 09:00:00

В течение уже нескольких лет учащиеся 7-9 классов (группа Key Stage 3 по британской классификации) в British International School Phuket сдают экзамены перед преподавателями Лондонской академии музыкального и драматического искусства (LAMDA). Недавно шанс проявить себя перед британскими профессионалами представился очередной группе воспитанников школы, среди которых были и дети из России.

Экзаменаторы из LAMDA каждый год посещают Пхукет, чтобы в течение двух недель оценить ораторские навыки воспитанников BISP. Лондонская академия тестирует не только умение говорить, но и другие навыки, которые могут пригодиться на сцене, однако школа выбрала именно этот курс из-за его практической значимости. Так что учащиеся сперва прилежно готовятся выступить перед гостем из британской столицы, а затем наступает «час икс» – непосредственно произнесение официальной речи и диалог. Относятся школьники к экзамену с максимальной серьезностью, поскольку для них это первый опыт сдачи экзамена приглашенному специалисту.

В системе LAMDA три уровня отметок – Pass, Merit и Distinction. Первую условно можно назвать зачетом, последнюю – пятеркой с отличием. В этом году результаты Merit и Distinction показали 72% семиклассников, 87% восьмиклассников и 86% девятиклассников. Особо отличилась среди учащихся девятых классов Полина Черданцева с результатом в 99%, притом, что английский для нее – второй язык.

Важен ли этот экзамен? Безусловно, поскольку полученный сертификат можно приложить к документам на зачисление в престижный университет, тем самым повысив свои шансы на успех. Но даже большее значение имеет тот факт, что он подчеркивает ценность ясной речи и развивает коммуникационные навыки, будь то выступление на публике или беседа.

А о том, насколько сильна программа в BISP говорит тот факт, что в этом году учащаяся 12 класса Ребекка Прин выиграла конкурс публичных выступлений на английском языке в Таиланде и отправилась на финальный этап в Лондон. При этом среди участников и тайского раунда, и глобального она одна из самых юных ораторов.