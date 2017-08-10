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Инвесторы из Китая заинтересовались тайской недвижимостью

Бюджет большей части китайских покупателей – до 8,5 млн бат, так что Таиланду есть, что предложить китайцам.

Новости Пхукета

14 Августа 2017 14:00:00

Таиланд вышел на третье место по числу запросов китайских инвесторов, планирующих вложения в зарубежную недвижимость, а в Юго-Восточной Азии страна является безоговорочным лидером по этому показателю. Соответствующие данные содержатся в отчете китайского портала Juwai.com, являющегося крупнейшим ресурсом для инвесторов из КНР, ищущих недвижимость за границей. База Juwai содержит более 2,5 млн предложений в 89 странах, портал работает с 2011 года и является пионером на рынке зарубежной недвижимости для граждан Китая.

Отчет Chinese Global Property Investment Report July 2017 посвящен предпочтениям китайцев на глобальном рынке недвижимости, куда в 2016 году инвесторы из КНР вложили 101,4 млрд долл (около 3,4 трлн бат), рост год к году превысил 25%. За этот же год Таиланд вышел в топ инвестиционных предпочтений обеспеченных китайцев.

«Таиланд стал третьей по популярности страной в 2017 году у китайских покупателей зарубежной недвижимости. Мы фиксируем значительно более высокий покупательский интерес к этой стране, чем к любому другому государству Юго-Восточной Азии, не исключая Малайзии, которая идет на втором месте. При этом инвестиции в Таиланд растут быстрыми темпами, в первом квартале этого года мы зафиксировали на 26% больше запросов, чем за аналогичный квартал прошлого года», – заявила операционный директор Juwai.com Сью Джонг, к которой «Новости Пхукета» обратились за комментарием.

По словам госпожи Джонг, китайских покупателей привлекают географическая близость Таиланда и «относительно недорогая роскошь городских кондоминиумов и курортной недвижимости». Мотивация у китайцев такая же, как у европейцев: они одновременно хотят купить кусочек тропического рая и выгодно вложить средства в расчете на рост стоимости купленного объекта плюс доход от сдачи его в аренду.

«В 2016 году Таиланд занимал шестое место по числу запросов китайских покупателей недвижимости. В первом полугодии этого года он поднялся на третье место. Из наших покупателей 64,5% говорят, что им движут инвестиционные цели, а 63,2% покупают жилье для личного пользования», – рассказала Сью Джонг, подчеркнув, что клиенты могут выбирать сразу оба варианта ответа.

По словам госпожи Джонг, еще в 2014 году отраслевые специалисты «начали осознавать, что китайские покупатели играют большую роль на рынке, чем раньше». Как раз в этом году Таиланд начал активно привлекать массовых туристов из Китая, чтобы заместить сокращающийся турпоток из других стран.

«Именно тогда первые девелоперы и агенты начали выпускать маркетинговые материалы на китайском, учить персонал работать с покупателями из КНР. Сейчас же этот интерес стал более заметным и вырос в количественном плане. Китайцам нравится, что Таиланд – близко расположенный и контактный рынок, что он относительно доступен в ценовом плане и предлагает привлекательный образ жизни. Покупатели, планирующие провести здесь старость, ценят высокий уровень жизни при низких расходах на него. Lifestyle-покупателям нравится, что они могут иметь здесь второй дом, куда можно будет приезжать на долгие выходные, и сдавать его в остальное время», – говорит Сью Джонг.

Подтверждает госпожа Джонг и мысль о том, что одним из драйверов спроса на тайскую недвижимость стал туризм.

«Многие покупатели впервые посетили Таиланд как туристы», – говорит она.

Новый тренд на рынке – появление интереса к тайской недвижимости со стороны не только обеспеченных инвесторов, но и верхушки среднего класса. Ранее эта социальная группа была, по словам госпожи Джонг, «недопредставлена».

Как поясняет Сью Джонг, средний класс не может позволить себе покупку жилья в США или Австралии, которые являются самыми популярными странами у китайцев в глобальном рейтинге. Однако Таиланд таким покупателям по карману.

«К примеру, в Сиднее медианная цена составляет 916 млн долл. США, тогда как новый люксовый кондоминиум в Бангкоке за 9 млн бат – это около 270 тыс. долл. Медианная цена запроса у наших покупателей в Таиланде составляет 169 тыс. долл (около 5,7 млн бат), а две трети клиентов, с которыми мы работаем по Таиланду, ищут недвижимость ценой в 250 тыс. бат или ниже (8,5 млн бат)», – делится статистикой Сью Джонг.

Что касается предпочтительных направлений, то первая тройка выглядит следующим образом: Паттайя, Бангкок и Пхукет.

«Мы ожидаем уверенного покупательского интереса со стороны китайских инвесторов в 2017 году. Таиланд идет к тому, чтобы объемы инвестиций в этом году стали крупнейшими за всю историю», – резюмирует госпожа Джонг.

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