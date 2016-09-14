InstaMeet на Пхукете пройдет 18 сентября на рынке Chilva Market

Встреча инстаграмеров Пхукета в рамках Worldwide InstaMeet 14 назначена на ближайшее воскресенье. Тема этого года – еда.

14 Сентября 2016 09:42:09

Ежегодная встреча инстаграмеров по всему миру состоится в ближайшие выходные, 17-18 сентября. И поскольку на Пхукете приложение Instagram крайне популярно, то странно было бы полагать, что остров останется в стороне и не примет участие в Worldwide InstaMeet 14.

Тема нышенего InstaMeet тайцев определенно должны порадовать, поскольку в этом году это еда. Так что фотографировать бургеры и лапшу в ближайшие выходные не только можно, но и нужно. Тем более, что именно кухня позволила Пхукет-Тауну войти в список Креативных городов ЮНЕСКО (в прошлом году город получил статус Сity of Gastronomy).

На Пхукете встречу инстаграмеров организует проект Phuketstagram (cтраница в Facebook, страница в Instagram). Мероприятие, разумеется, открыто для всех желающих. Хэштеги этого года – #WWIM14, #instameet, #Phuket, #phuketstagram и #PhuketFoodies.

В этот раз участники Phuketstagram планируют воскресную прогулку по рынку Chillva Market. Сбор у входа на рынок в 17:00 воскресенья, 18 сентября. Затем группа отправится исследовать рынок, пробовать еду, фотографировать ее и выкладывать в Instagram под соответствующими хэштегами. Вполне можно ожидать, что и сам рынок к событию как-нибудь подготовится, так что не исключены приятные гастрономические сюрпризы.

Подробнее можно узнать по эл. почте [email protected] или просто позвонить Эми Бензема по телефону 091 043 3640.