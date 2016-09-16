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Иностранка упала со скалы, спасаясь от домогательств

Ханна Мишель Гавиос упала с 45-метрового обрыва, спасаясь от сексуальных домогательств, после чего провела ночь в джунглях без какой-либо помощи

Иккапоп Тхонгтуб

8 Сентября 2016 10:00:15

Молодая американка была госпитализирована с травмой позвоночника после инцидента, произошедшего в провинции Краби вечером 1 сентября.

Как пояснили в полиции, 23-летняя Ханна Мишель Гавиос попросила незнакомого мужчину выступить в роли гида и проводить ее от пляжа Рейли к пляжу Тонсай по горному маршруту. По дороге ее новый знакомый , 28-летний Апай Райнгворчай, попытался сделать женщине предложение интимного характера. Испугавшись изнасилования, Ханна бросилась бежать, оступилась и сорвалась с тропы, приземлившись на твердый скальный участок примерно в 45 м. ниже по склону горы. Найти женщину спасателям удалось лишь на следующее утро.

В настоящий момент Ханна Мишель Гавиос находится в больнице Bangkok Hospital Phuket. В результате падения она получила травму позвоночника. Врачи уже провели хирургическую операцию, но пока что способность полностью контролировать тело к ней не вернулась: женщина может двигать руками, но к ногам чувствительность не вернулась.

Медики говорят, что восстановление потребует времени и, вероятнее всего, Ханна будет вынуждена провести в больнице еще одну неделю. В остальном, по словам врачей, ее состояние удовлетворительно. К ситуации также подключилось Министерство туризма и спорта, оказывающее поддержку как самой Ханне, так и ее родственникам, которые уже прилетели из США на Пхукет.

Апай Райнгворчай задержан полицией, на допросе он признался в домогательствах, но заявил, что попытки изнасилования не совершал. Мужчине будут предъявлены обвинения в нападении, повлекшем за собой травмы, а также в сексуальных домогательствах/

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