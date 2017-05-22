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Иностранец на пикапе протаранил стойку такси у пляжа Ката

Пять человек пострадали в дорожной аварии, произошедшей утром 20 мая у начала дороги, ведущей от пляжа Ката вдоль западного побережья в Раваи.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Мая 2017 10:09:12

Полиция Карона получила информацию об аварии на пересечении Khok Tanod Rd. и Kata – Sai Yuan Rd. в 11:20 утра субботы, 20 мая. ДТП произошло на крутом спуске с холма, известном своей аварийностью (см. карту ниже).

По словам капитана полиции Чаннаронга Праконгкуа, пикап под управлением гражданина Франции Кристиана Буви не вписался в поворот на спуске с холма и врезался в бетонное ограждение, протаранив стойку такси, где находились несколько человек.

В результате аварии пострадал как сам 64-летний господин Буви, так еще четыре человека, включая таксистов и случайных прохожих. Двое из пострадавших были госпитализированы с переломами, остальные получили легкие травмы. Сам господин Буви, доставать которого из кабины пикапа пришлось при помощи специального оборудования, получил легкую травму колена и предплечья.

«Господин Буви перевозил вещи из дома в Раваи в дом в Камале. На спуске с холма он попытался затормозить, но груз в кузове пикапа оказался слишком тяжелым, и остановить машину водитель не смог», – рассказал капитан Праконгкуа.

«Мы вшестером сидели у стойки такси, когда я увидел, что на нас двигается пикап. Я закричал, чтобы все разбегались, но несколько человек не успели убежать, и пикап их сбил», – добавил очевидец аварии Ноппарат Хвансу.

На момент подготовки материала обвинений водителю предъявлено еще не было.
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