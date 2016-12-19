Иностранец госпитализирован после драки с охранниками на Бангла-Роуд

Гражданин Германии Томас Рапп в настоящий момент находится в палате интенсивной терапии больницы Vachira Phuket Hospital.

19 Декабря 2016 10:41:01

Сотрудники туристической полиции и Томас Рапп в больничной палате. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Гражданин Германии Томас Рапп был госпитализирован после драки с охранниками одного из заведений на Бангла-Роуд в Патонге ночью 18 декабря. Как пояснили в полиции, инцидент произошел около 1:30 ночи. Полиция расследует обстоятельства происшествия.

«Охрана рассказала нам, что господин Рапп вместе со своим другом Кристианом Грайлем ужинали и выпивали в ресторане. Около 1:30 они попросили счет, по поводу которого у них с официантом возникли разногласия. Официант не смог понять господина Раппа, поскольку тот был пьян, и позвал охрану. Во время последовавшей дискуссии о счете господин Рапп ударил одного из охранников в лицо, и началась драка», – изложил версию охраны подполковник Сомсак Тхонгкленг из полицейского участка Патонга.

Господин Рапп в настоящий момент находится в палате интенсивной терапии больницы Vachira Phuket Hospital. Врачи обнаружили тромб в одном из сосудов головного мозга иностранца.

Полиция пока что допросила лишь одного из участвовавших в драке охранников и ищет еще двоих, которые были свидетелями происшествия. Также в распоряжении следователей есть видеозапись событий 18 декабря.