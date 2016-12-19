Click to download Tribute to His Majesty PDF

Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Иностранец госпитализирован после драки с охранниками на Бангла-Роуд

Гражданин Германии Томас Рапп в настоящий момент находится в палате интенсивной терапии больницы Vachira Phuket Hospital.

Иккапоп Тхонгтуб

19 Декабря 2016 10:41:01

Сотрудники туристической полиции и Томас Рапп в больничной палате. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Сотрудники туристической полиции и Томас Рапп в больничной палате. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Гражданин Германии Томас Рапп был госпитализирован после драки с охранниками одного из заведений на Бангла-Роуд в Патонге ночью 18 декабря. Как пояснили в полиции, инцидент произошел около 1:30 ночи. Полиция расследует обстоятельства происшествия.

«Охрана рассказала нам, что господин Рапп вместе со своим другом Кристианом Грайлем ужинали и выпивали в ресторане. Около 1:30 они попросили счет, по поводу которого у них с официантом возникли разногласия. Официант не смог понять господина Раппа, поскольку тот был пьян, и позвал охрану. Во время последовавшей дискуссии о счете господин Рапп ударил одного из охранников в лицо, и началась драка», – изложил версию охраны подполковник Сомсак Тхонгкленг из полицейского участка Патонга.

Господин Рапп в настоящий момент находится в палате интенсивной терапии больницы Vachira Phuket Hospital. Врачи обнаружили тромб в одном из сосудов головного мозга иностранца.

Полиция пока что допросила лишь одного из участвовавших в драке охранников и ищет еще двоих, которые были свидетелями происшествия. Также в распоряжении следователей есть видеозапись событий 18 декабря.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Ужин с видом в Sunset Grill
Ужин с видом в Sunset Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Прогноз


Bangkok Hospital Phuket
НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2016 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.