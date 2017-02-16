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Индокитайского камышового кота впервые за 40 лет увидели в Таиланде

Фотограф-фрилансер смог сфотографировать в джунглях Чианг-Мая диких кошек, которых в последний раз видели в стране 40 лет назад.

Новости Пхукета

16 Февраля 2017 16:56:53

Дикий кот, сфотографированный недавно в джунглях Чианг-Мая. Фото: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
Дикий кот, сфотографированный недавно в джунглях Чианг-Мая. Фото: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation

Сфотографировать кошек удалось фотографу Паринье Пхадунгтхину, произошло это в нацпарке Omkoi Wildlife Sanctuary в провинции Чианг-Май, сообщает Bangkok Post со ссылкой на заявление главы Департамента национальный парков и защиты дикой природы (DNP) Таньи Нетитхаммакуна. По его словам, сфотографировать удалось и самца, и самку.

В публикации Bangkok Post не указывается, о каком конкретно представителе семейства кошачьих идет речь, издание ограничивается формулировкой jungle cat. Однако чаще всего под этим именем понимаются камышовые коты, Felis chaus, один из подвидов которых – Felis chaus fulvidina – обитает именно в Юго-Восточной Азии. Запечатленный на фотографии хищник действительно очень похож на представителя этого подсемейства, также известного как индокитайский камышовый кот.

«Это очень радостное и приятное событие, поскольку мы не видели этих животных в течение четырех десятилетий. Теперь у нас есть доказательство, что камышовые коты не пропали из тайских лесов», – заявил Танья Нетитхаммакун. По его словам, последнее свидетельство датируется 1976 годом.

В беседе с журналистами директор департамента академических вопросов DNP Саксит Самчарон признался, что изучением этих котов в стране никогда плотно не занимались, а до последнего времени ученые считали, что и возможности такой у них нет.

«Я не слышал о камышовых котах очень давно. Я полагал, что в Таиланде они уже не водятся и встречаются сейчас только в Индии», – добавил он.

Стоит отметить, что в интернете практически нет информации о представителях данного вида кошачьих.

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