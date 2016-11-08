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Индия покупает почти 500 российских танков Т-90

Министерство обороны Индии одобрило покупку нескольких партий иностранных вооружений, включая 464 российских танка.

Новости Пхукета

8 Ноября 2016 16:46:58

Танк Т-90СМ. Фото: Aleksey Kitaev / Wikimedia Commons
Танк Т-90СМ. Фото: Aleksey Kitaev / Wikimedia Commons

О том, что минобороны Индии приняло положительное решение по закупка, сообщает индийское издание Times of India. Согласно публикациям других источников, речь идет, в частности, о 464 танках Т-90 последней модификации, известной как Т-90СМ («Тагил»).

Ранее «Рособоронэкспорт» также называл именно эти танки в числе машин, в которых заинтересована армия Индии. Индийские военные также подтверждали планы к 2020 году принять на вооружение около 1650 танков этого семейства. При это танки Т-90 Индия по лицензии собирает и самостоятельно. Модель носит название Bhishma.

 

 

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