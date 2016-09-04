Имущество Tranlee Travel пустят с молотка

Во вторник, 6 сентября, состоится аукцион по продаже автобусов, лодок и другого имущества, изъятого у компании Tranlee в ходе расследования Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLO).

4 Сентября 2016 11:59:07

Компания Tranlee Travel Co Ltd, специализировавшаяся на работе с китайскими туристами, прекратила деятельность в середине этого года. 6 июля полиция при поддержке военных провела обыски в офисах Тranlee и аффилированных с ней структур, обнаружив многочисленные нарушения закона. Список включал самые разнообразные статьи: от подделки документов до незаконного расширения отеля.

В ходе расследования правоохранители изъяли активы компании на сумму в несколько десятков миллионов бат. Во вторник, 6 сентября, они должны быть проданы на аукционе. Всего покупателям предлагает 151 лот, включая 57 туристических автобусов и 33 морских судна. В понедельник, 5 сентября, потенциальные покупатели могут ознакомиться с выставленным на продажу имуществом. Об этом официально объявил генеральный секретарь AMLO Чайя Сирипханкун.

Среди выставленных на продажу туристических автобусов есть как совершенно новые (они оценены в 1,4 млн бат), так и подержанные (торг начнется с 800 тыс.). Цены на лодки также различные. Торг за небольшие катера начнется с 224 тыс., за более крупные спидботы – с 450 тыс., а самым дорогим лотом станет полностью оборудованное экскурсионно-круизное судно Sampaothong 1, оцененное в 12 млн бат.

Полный список выставленного на продажу имущества можно найти здесь. Лоты выставлены для ознакомления на следующих площадках:

San Arun Pier на Anuphas Rd,

Phuket Boat Lagoon в Ко-Кэу,

Jor Jareon Kanrualek Pier в Рассаде,

Kanrua Sikij Pier в Рассаде,

Rattanachai Pier в Рассаде,

Region 8 Police Headquarters в Саку,

Tranlee Tour Office на Poonphol Rd. в Пхукет-Тауне.

Аукцион 6 сентября начнется в 10 утра, регистрация – с 9 утра, место проведения – муниципалитет Пхукет-Тауна. Лоты, которые не уйдут с молотка в первый день, будут выставлены на повторные торги 7,8 и 9 сентября. По правилам аукциона, от участников торгов требуется внести залог за объекты, на которые они претендуют.