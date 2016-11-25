Иммиграционное бюро Пхукета ждет указаний по новым визам

Сотрудник Иммиграционного бюро Пхукета подтвердил, что ведомство в курсе инициативы кабмина по выдаче долгосрочных пенсионных виз, но официальных указаний на этот счет пхукетский офис еще не получил.

25 Ноября 2016 17:18:13

Фото: Архив The Phuket News

Иммиграционное бюро Пхукета ждет указаний касательно новых 10-летних виз для иностранцев в возрасте от 50 лет и старше. Сотрудник ведомства, попросивший не указывать его имени в СМИ, подтвердил «Новостям Пхукета», что пхукетский офис осведомлен о вводе новых виз (читайте здесь), но конкретных инструкций на этот счет пока что не поступало.

«Это правда, что кабинет министров одобрил новые визы и временно отменил сборы за трехмесячные туристические визы для ряда стран», – заявил собеседник редакции в телефонном разговоре с корреспондентом The Phuket News и «Новостей Пхукета».

«Оба распоряжения вступят в силу с 1 декабря, но наш офис пока не получил официального уведомления, так что других деталей я сообщить не могу», – добавил он (о пересмотре сборов читайте здесь).

Кабинет министров Таиланда одобрил проект 10-летних пенсионных виз ранее на этой неделе. Как рассказал представитель офиса премьер-министра Аписит Чаянуват, новые визы будут выдаваться на срок в пять лет с возможностью продления еще на пять. Сбор за оформление будет составлять 10 тыс. бат. Продлевать визу каждый год необходимости не будет. В течение всего срока пребывания иностранцу нужно будет лишь подавать отчеты каждые 90 дней.

Претендовать на пенсионную визу по новому стандарту могут лица в возрасте от 50 лет и старше. Заявитель должен иметь подтвержденный доход в размере не менее 100 тыс. бат в месяц или не менее 3 млн бат на банковском депозите (баланс необходимо поддерживать не менее года после получения визы). Кроме того, от заявителя требуется медицинская страховка на сумму 1 тыс. долл. США на амбулаторное лечение и 10 тыс. долл. США на стационарное лечение в год.

Получить новую визу, по словам господина Чаянувата, смогут лишь лица из Австралии, Канады, Китая, Великобритании, Франции, Германии, Индии, Италии, Японии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Нидерландов, США и Тайвань.

Пока что не было объявлено, заменит ли новая виза существующую годовую или будет выдаваться параллельно со старой.