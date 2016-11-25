Click to download Tribute to His Majesty PDF

Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Иммиграционное бюро Пхукета ждет указаний по новым визам

Сотрудник Иммиграционного бюро Пхукета подтвердил, что ведомство в курсе инициативы кабмина по выдаче долгосрочных пенсионных виз, но официальных указаний на этот счет пхукетский офис еще не получил.

Новости Пхукета

25 Ноября 2016 17:18:13

Фото: Архив The Phuket News
Фото: Архив The Phuket News

Иммиграционное бюро Пхукета ждет указаний касательно новых 10-летних виз для иностранцев в возрасте от 50 лет и старше. Сотрудник ведомства, попросивший не указывать его имени в СМИ, подтвердил «Новостям Пхукета», что пхукетский офис осведомлен о вводе новых виз (читайте здесь), но конкретных инструкций на этот счет пока что не поступало.

«Это правда, что кабинет министров одобрил новые визы и временно отменил сборы за трехмесячные туристические визы для ряда стран», – заявил собеседник редакции в телефонном разговоре с корреспондентом The Phuket News и «Новостей Пхукета».

«Оба распоряжения вступят в силу с 1 декабря, но наш офис пока не получил официального уведомления, так что других деталей я сообщить не могу», – добавил он (о пересмотре сборов читайте здесь).

Кабинет министров Таиланда одобрил проект 10-летних пенсионных виз ранее на этой неделе. Как рассказал представитель офиса премьер-министра Аписит Чаянуват, новые визы будут выдаваться на срок в пять лет с возможностью продления еще на пять. Сбор за оформление будет составлять 10 тыс. бат. Продлевать визу каждый год необходимости не будет. В течение всего срока пребывания иностранцу нужно будет лишь подавать отчеты каждые 90 дней.

Претендовать на пенсионную визу по новому стандарту могут лица в возрасте от 50 лет и старше. Заявитель должен иметь подтвержденный доход в размере не менее 100 тыс. бат в месяц или не менее 3 млн бат на банковском депозите (баланс необходимо поддерживать не менее года после получения визы). Кроме того, от заявителя требуется медицинская страховка на сумму 1 тыс. долл. США на амбулаторное лечение и 10 тыс. долл. США на стационарное лечение в год.

Получить новую визу, по словам господина Чаянувата, смогут лишь лица из Австралии, Канады, Китая, Великобритании, Франции, Германии, Индии, Италии, Японии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Нидерландов, США и Тайвань.

Пока что не было объявлено, заменит ли новая виза существующую годовую или будет выдаваться параллельно со старой.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Ужин с видом в Sunset Grill
Ужин с видом в Sunset Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Сколько официально стоит поездка на такси по Пхукету?

Сколько официально стоит поездка на такси по Пхукету?

Прогноз


Bangkok Hospital Phuket
НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2016 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.