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Hyatt пробует бренд Place на курорте

В мае этого года международная сеть Hyatt совместно с тайской Boutique Corporation Ltd. торжественно открыла Hyatt Place Patong, первый отель под брендом Place в курортной локации.

Новости Пхукета

7 Декабря 2016 09:46:48

Генеральный менеджер Hyatt Place Patong Иван Бертелот. Фото: Марк Ноулс
Генеральный менеджер Hyatt Place Patong Иван Бертелот. Фото: Марк Ноулс

Созданный с прицелом на средний сегмент туристического рынка, этот комплекс стал пилотным проектом по расширению присутствия Hyatt в регионе.

Расположенный на западном побережье Пхукета, отель предлагает постояльцам 161 номер, а также типичную для бренда Hyatt Placе удобную ценовую политику, стильный дизайн, непринужденную атмосферу и все необходимые услуги, включая бесплатный Wi-Fi по всему комплексу.

Гостиницу в Патонге возглавляет генеральный менеджер Иван Бертелот, уроженец Франции, выросший в Гонконге, получивший образование в Европе, а поработать успевший еще и в Мексике и Таиланде. Перед тем, как присоединиться к Hyatt, он занимал позиции в Samui Bophut и Styles Krabi Ao Nang

Бренд Hyatt Place компания относит к категории Modern Essentials, противопоставляя его более дорогим Hyatt Regency или Park Hyatt. Располагаются отели категории Place, как правило, в крупных городах или при аэропортах, так что Hyatt Place Patong – это не типичный проект серии Place, поскольку он ориентируется явно на туристов. И пожалуй, именно поэтому во главе него и стоить генеральный менеджер, имеющий опыт управления курортными, а не городскими гостиницами.

«Они [Hyatt] увидели сильный рынок в Таиланде, а для развития бренда в Азии, Пхукет является главным приоритетом», – говорит Бертелот.

Пилотный проект в нетипичной локации – это, прежде всего, попытка понять особенности нового рынка и подстроить свое предложение под его реалии. Целевая аудитория – отдыхающие со средним уровнем дохода.

В качестве примера Бертелот приводит расположение отеля, которое открывает перед «городским» Hyatt Place несколько интересных возможностей.

«Поскольку отель находится на холме, мы определенно хотели бы подчеркнуть открывающиеся виды. Сейчас на рынке популярна идея использования крыши [в качестве зоны для отдыха гостей], и с нашим расположением это определенно имеет смысл», – говорит он. Также локация определила и требование к тому, чтобы все номера имели балконы с панорамными видами на море. Плюс менеджмент решил по максимуму использовать потенциал угловых номеров, которые по желанию клиента могут быть расширены за счет прилегающих комнат.

«Обычно в номерах бренда Hyatt Place нет балконов, но поскольку этот отель является пляжным, то мы приняли решение сделать балконы во всех», – приводит Бертелот очередной пример подстройки бренда Place к новым условиям.

Центральным ядром Hyatt Place Patong является так называемая галерея – открытое пространство для общения, включающее обеденную зону. С учетом бесплатного Wi-Fi – предложение актуально.

Еще одно сознательное решение менеджмента – включение в стоимость номера комплекса услуг, за которые в других отелях прошлось бы платить отдельно. Также в Hyatt решили, что бассейн в комплексе будет работать с 6:00 утра до 22:00 вечера, а спортзал – круглосуточно.

До открытия Hyatt Place Patong сеть была представлена в Таиланде отелями Grand Hyatt Erawan Bangkok, Hyatt Regency Hua Hin и Hyatt Regency Phuket Resort, все три из которых по классификации Hyatt относятся к сегменту Premium. На текущий момент отель в Патонге – единственный представитель среднего сегмента в тайском портфолио компании, однако сеть планирует это изменить уже в ближайшие годы. Сейчас к открытию планируются еще три объекта – флагманские Park Hyatt в Бангкоке и на Пхукете плюс Hyatt Place Bangkok Sukhumvit.

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