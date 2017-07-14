Honda выпустила семиместный CR-V с дизелем

Автопроизводитель Honda приготовил свой ответ дизельным SUV на базе пикапов, таким как Toyota Fortuner.

15 Июля 2017 14:00:00

В течение всех 20 лет присутствия на тайском рынке кроссовер Honda CR-V подкупал водителей сочетанием относительных простора и комфорта в салоне с динамичным характером машины на дороге, причем приоритетным был всегда именно второй пункт. По другую же сторону баррикад находились дизельные SUV на базе пикапов во главе с Toyota Fortuner. За аналогичные полтора миллиона бат они предлагали семь посадочных мест (вместо пяти), больше мощи, но при менее впечатляющую динамику из-за дизеля под капотом. Две ниши были четко разделены, на чужую территорию никто не посягал.

В 2017 году Honda, судя по всему, решила скорректировать правила игры и впервые выпустила свой CR-V сразу в двух версия: классической бензиновой и новой дизельной. Причем салон у кроссовера теперь тоже семиместный, вернее, его можно сделать таким, если есть желание. Дело в том, что взрослым пассажирам на третьем ряду кресел явно будет тесновато. Зато если последние сидения сложить, то CR-V образца 2017 года весьма просторный и комфортабельный, благо колесная база у нового кроссовера на 50 мм шире, чем у предыдущей версии.

Под капотом у CR-V – 160-сильный европейский дизель объемом 1,6 л. Инженеры взяли за основу мотор, устанавливающийся на европейские версии, и доработали его под тайский биодизель. Для городской езды его вполне хватает, но за городом иногда он кажется слабоватым. По экономичности к двигателю также есть претензии. К примеру, редакторам Bangkok Post не удалось проехать на литре обещанные 17,9 км, реальный показатель составил 14 км. Впрочем, не стоит забывать, что и сравнивать новый CR-V нужно с дизельными собратьями, а не с новыми моделями Honda.

Кроме того, инженеры Honda оснастили CR-V 2017 новой трансмиссией. Обычно на все свежие модели последних лет компания ставит CVT, но у этого кроссовера установлен свой собственный девятискоростной автомат, причем классической рукоятки переключения передач больше нет – упраление осуществляется при помощи кнопок.

Подвеска нового CR-V ориентирована на комфортабельную езду по дорогам с хорошим покрытием, на более требовательных участках она не всегда справляется с задачей обеспечения комфорта и оптимальной управляемости. Зато в городе CR-V 2017 рулится лучше, чем модели предыдущих лет и многие основные конкуренты, построенные на базе пикапов.

К электронной начинке и система безопасности претензий нет ровным счетом никаких. Единственный – и вполне ожидаемый минус – отсутствие систем помощи водителю. Предлагается новый CR-V в фирменных салонах по 1,5-1,7 млн бат в зависимости от комплектации. Доступные цвета кузова – черный, белый, серый металлики, а также довольно интересный темно-оливковый.