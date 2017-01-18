Хейден и Чоп сойдутся в клетке на FMD 13

Организаторы соревнований по смешанным единоборствам Full Metal Dojo назвали имена участников главного поединка на FMD 13.

18 Января 2017 11:49:56

Фото: Full Metal Dojo

Ключевым событием вечера 25 станет схватка американцев-легковесов Томми Wild Card Хейдена (9-3) из Bangkok Fight Lab и Уилла The Kill Чопа (32:11) из The Kill Team‬.

30-летний Томми Хейден – опытный профессиональный боец, но относительный новичок на азиатской сцене смешанных единоборств, и чтобы заявить о себе, он выбрал серьезного соперника, победа над которым резко повысит его статус на региональной арене.

26-летний Уилл Чопп провел более четырех десятков официальных боев и имеет солидный опыт как в ММА, так и в классическом тайском боксе. Отдельная задача для Хейдена – решить проблему габаритов соперника. Благодаря росту в 193 см, Уилл Чоп является самым высоким легковесом в мире.

FMD13 состоится 25 февраля в бангкокском ночном клубе Insanity. Начало – в 18:00, всего на вечер запланировано более 10 поединков с участием как тайских бойцов, так и зарубежных.

Напомним, изначально проект FMD стартовал на Пхукете и первые бои в рамках серии прошли на острове. Затем пхукетский промоушен перебрался в столицу Таиланда.