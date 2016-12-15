HeadStart выступила на «чемпионате знаний» в США

Если в футболе есть Чемпионат мира, то в сфере школьного образования его аналог – это World Scholar's Cup Tournament of Champions, ежегодная встреча отличников со всего мира, в рамках которой лучшие состязаются с лучшими. В этом году на «чемпионат знаний» отправила свою сборную и HeadStart International School.

19 Декабря 2016 15:08:18

Тема соревнования каждый год новая, и в этом раз организаторы сформулировали топик как An Imperfect World, или «Несовершенный мир». В рамках подготовки к турниру учащиеся работали над такими дисциплинами как литература, история, социальные и естественные науки, творчество и – в качестве специального предмета – преступления и правосудие. Сам же турнир включал в себя задания в виде тестов, написание эссе и дебаты. Лучшие выбирались как индивидуальном, так и в командном зачете.

Сборная Headstart состояла из девяти старшеклассников. В нее вошли Марко Давид Бококса де ла Роса, Пхукет Фредериксен, Лиза Ким, Деналин Квок, Элиотт Ловотти, Джин Пхайсамран, Хайеон Сонг, Альберт Тандивит и Ив Виттейкер. Перед тем как получить путевки на финальный раунд в Йеле, школьники прошли два раунда отбора в Бангкоке. Итоги выступления учащихся Headstart в США, включая итоговый рейтинг, можно найти ниже.

Дебаты

• Деналин: Серебряная медаль.

• Ив: Золотая медаль (35 место).

• Деналин, Ив и Марко: Золотая медаль в качестве Top Junior Team (38 место).

Эссе

• Джин, Пхет, Эллиотт, Альберт: Серебряные медали.

• Джин, Пхукет, Хайеон: Серебряная медаль в качестве Top Collaborative Writing Team (66 место).

• Альбер, Эллиотт, Лиза: Серебряная медаль в качестве Top Collaborative Writing Team (67 место).

Научный челлендж

• Альбер: Социальные науки (5 место).

• Марко: Специальная тема (19 место).

• Ив: История – золото (28 место).

Лучшие ученые школы

• Ив: Младшая группа.

• Алберт: Старшая группа.