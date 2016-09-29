Hard Rock Cafe представило свое меню на Вегетарианский фестиваль

В честь фестиваля Hard Rock Cafe предлагает попробовать вегетарианские версии своих фирменных блюд.

30 Сентября 2016 10:35:48

Фото: Hard Rock Cafe Phuket

Вегетарианский фестиваль на Пхукете стартует 1 октября и продлится до 9 числа (подробнее читайте здесь). На время фестиваля Hard Rock Cafe Phuket будет угощать гостей специальным вегетарианским меню. Шеф повар заведения взял самые популярные блюда и приготовил их вегетарианские версии.

В дни фестиваля в Hard Rock Cafe будут подавать два новых бургера с котлетой из киноа и из цветной капусты. Также цветная капуста заменит мясо в фирменных куриных крылышках и в роллах «Баффало». На закуску можно будет взять салат с томатами и арбузом или вегетарианскую версию салата «Пико де галло» с киноа и рукколой.

Подробнее на странице Facebook.com/hardrockphuket или по телефону 076 366 381.