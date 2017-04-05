Губернатора Пхукета срочно отозвали в столицу

Глава правительства Прают Чан-Оча подписал приказ о переводе Чокчая Дечаморнтхана на работу в офис премьер-министра.

5 Апреля 2017 09:05:24

Губернатор Пхукета Чокчай Дечаморнтхан. Фото: PR Dept

Приказ был издан 4 апреля и вступил в силу немедленно. Для перевода Чокчая Дечаморнтхана и еще 14 губернаторов генерал Чан-Оча воспользовался 44 статьей временной конституции Таиланда.

Причины перевода господина Дечаморнтхана на работу в столице в приказе не приводятся. Указывается лишь, что в офисе премьер-министра он займет должность специального инспектора.

На Пхукете Чокчая Дечаморнтхана сменит Норрапхат Плодтхонг, ранее занимавшего должность советника по управлению провинциями в офисе постоянного-секретаря по внутренним делам. До этого он был заместителем главым Департамента местного администрирования, руководящего деятельностью всех местных администраций на уровнях ниже провинции.

На посту губернатора Пхукета господин Дечаморнтхан провел шесть месяцев. Обычный срок работы губернатора в одной провинции до следующего перевода – один или два года.