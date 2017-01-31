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Губернатор ждет мнений о железной дороге

На Пхукете состоятся новые общественные слушания по проекту легкой железнодорожной ветки, которая должна пройти через весь остров.

Юттават Лекмак

31 Января 2017 14:54:19

Первые слушания состоятся в районной управе Таланга 6 февраля, а вторые – 7 февраля в муниципалитете Вичита. Высказать свое мнение, по словам губернатора Чокчая Дечаморнтхана, может любой желающий.

«Не стесняйтесь придти и поделиться своей точкой зрения», – призвал жителей острова губернатор.

Как и его предшественники, губернатор Дечаморнтхан считает прокладку легкой железной дороги хорошей идеей, которая не только облегчит жизнь местных жителей, но и поддержит туризм. При этом губернатор уверен, что реализовать проект удастся в срок, то есть к 2021 году

«Строительство начнется в следующем году и завершится в 2020. Официально трамваи будут запущены в 2021», – заявил Чокчай Дечаморнтхан.

По словам главы провинции, в проекте за последние месяцы снова произошли некоторые изменения. Параллельно растет и стоимость строительства: если в ноябре 2015 года бюджет оценивался в 23,5 млрд бат, то в конце прошлого года – в 30 млн бат. Впрочем, губернатор все равно уверен, что проект будет реализован и сдан в срок.

«Строительство будет завершено в течение трех следующих лет», – заявил он, добавив, что прямо сейчас Управление транспорта, дорожной политики и плонирования ищет подрядчиков.

«Проект будет реализован в формате частно-государственного партнерства», – отметил губернатор.

Напомним, решение о том, что Пхукету нужен железнодорожный транспорт, было принято в 2013 году. Протяженность линии легкой железной дороги (или трамвая, как его зачастую называют официальные лица) должна составить около 60 км. На маршруте будут 23 остановки, первая из которых расположится в Тха-Нуне, в провинции Пханг-Нга, а последняя – у кольца Чалонга. 30-метровые трамваи должны развивать максимальную скорость до 100 км/ч (и в районе 20-40 км/ч в городской черте). С предыдущими публикациями по теме можно ознакомиться здесь.

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