Губернатор вмешался в конфликт вокруг Loma Food Court в Патонге

Глава провинции распорядился приостановить «выселение» арендаторов из принадлежащего властям здания.

25 Ноября 2016 12:05:36

Губернатор Чокчай Дечаморнтхан распорядился приостановить работы по перепрофилированию здания Loma Food Court на пляжной дороге в Патонге. До недавнего времени в помещении располагались точки общепита, но затем муниципалитет Патонга, которому принадлежит здание, принял решение перепрофилировать его.

Мэр города Чалермлак Кебсап заявила, что договоры аренды с торговцами продлены не будут и дала им срок до 23 ноября на то, чтобы они покинули помещение. После этого входы в здание были обнесены металлическими барьерами.

Впрочем, жалобы торговцев все же принесли результат. После того, как предприниматели собрались перед зданием Phuket Provincial Hall и напрямую обратились к губернатору, тот распорядился приостановить «выселение» арендаторов. Какое решение будет принято в итоге, пока что неизвестно.