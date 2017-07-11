Губернатор созвал экстренное совещание после аварии в Патонге

Глава провинции Норрапхат Плодтхонг созвал экстренное совещание утром 11 июля, после того как в Патонге разбился туристический автобус.

11 Июля 2017 12:00:20

Авария произошла около 23:00 понедельника, 10 июня. Автобус с группой туристов из Китая не смог затормозить при спуске с холма и не вписался в поворот на въезде в Патонг. Транспортное средство вылетело с главной дороги на улицу Pisitkoranee Rd., перевернулось на бок и протаранило фасады нескольких жилых домов, едва не задев двигавшиеся во встречном направлении машину и мотоцикл.

В момент аварии в салоне автобуса находились 37 человек: пять сотрудников туркомпании, водитель и 31 турист из Китая. Двое пассажиров – 10-летний мальчик и его 36-летний отец – погибли. Еще более 20 человек, включая четырех детей, пострадали [таковы уточненные данные Patong Hospital на утро 11 июля]. Медики оценивают состояние семи пострадавших как тяжелое.

Сразу после инцидента водитель автобуса – 36-летний Криттапорн Нуандуа из Рассады – был доставлен в полицейский участок. По словам правоохранителей, в качестве причины аварии он назвал отказ тормозной системы. Ведется расследование.

Напомним, аварии на спуске с холма в Патонге происходят регулярно, причем сценарий в большинстве случаев индентичен описанному выше. Последнее крупное ДТП произошло менее двух недель назад, когда в аварию на въезде в Патонг попал другой автобус с группой китайских туристов. В результате ДТП погиб местный мотоциклист, пострадали более 20 человек.

По сладем того ДТП полиция заявила о том, что меры будут приняты в отношении не только водителя (его обвиняют в опасном вождении), но и компании, которой принадлежал автобус (предполагается, что транспортное было технически непригодно для выхода в рейс).