Губернатор призвал госслужащих к строгому трауру

Глава провинции Чокчай Дечаморнтхан встретился с главами всех официальных ведомств Пхукета и отдал распоряжения касательно траура.

14 Октября 2016 17:17:22

Губернатор Чокчай Дечаморнтхан. Фото: Таньялак Сакут

Губернатор Дечаморнтхан заявил, что все госслужащие и официальные лица на Пхукете должны строго соблюдать траур по Его Величеству Пхумипону Адульядету в соответствии с указаниями офиса премьер-министра, озвученными накануне.

Флаги перед зданиями всех государственных учреждений, включая школы и больницы, должны быть приспущены в течение 30 дней начиная с 14 октября. Сотрудники обязаны носить одежды темного цвета в течение года. На 30 дней запрещены все общественные развлекательные мероприятия и празднования.

«Что касается обычных людей, то офис премьер-министра просит проявлять тактичность и вести себя в соответствии с тем, что в стране объявлен национальный траур», – заявил губернатор.

Отдельно глава провинции призвал людей критически оценивать информацию.

«И государственные служащие, и обычные люди должны доверять лишь официальным новостям. Опасайтесь недостоверной информации и новостей в социальных сетях», – добавил он.